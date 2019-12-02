125位村民遞連署書 支持大倉媽祖文化園區續建

（中央社澎湖2日電）白沙鄉長宋萬富等地方民代多人，今天向澎湖縣長賴峰偉遞交125位大倉村民支持續建「大倉媽祖文化園區」連署書。賴峰偉承諾，在顧及生態平衡，永續發展內海觀光。大倉設籍人口282人。

宋萬富與縣議員魏長源、白沙鄉代表會主席吳正利、大倉村長陳文章，以及前大倉社區發展協會理事長陳清沛、澎湖縣觀光研究會理事長陳猛等人今天率領10位大倉村民抵澎湖縣政府請願。

陳文章表示，大倉設籍人口282人，已有125位滿18歲以上的大倉村民支持續建大倉媽祖文化園區，且目前住在大倉島的近60位居民，絕大多數都簽署連署書贊成續建。他指出，縣府停建這項開發案，造成大倉島淪為廢墟，基地鋼骨腐蝕、鋼筋水泥曝露，破壞大倉美景。

魏長源說，前縣府團停建大倉媽祖，歷經4年多的內耗，園區荒蕪、鋼構生鏽，嚴重違害村落景觀，衍生公共安全。

宋萬富認為，為讓大倉得以永續發展，居民獲得更多就業機會與商機，有效改善生活品質，白沙鄉會全力支持縣府續建，共同排除萬難，讓媽祖留在內海的大倉嶼，庇佑全縣民眾。

出面接見陳情的縣長賴峰偉表示，縣府考量降低對生態影響，採人數總量管制，且評估現行港口運量已足夠，將不另闢港口、不浚挖航道，兼顧環境平衡的條件下發展觀光。

賴峰偉強調，澎湖人自古以海為業，媽祖是討海人最主要的心靈寄託，文化園區的設置，是澎湖歷史地位與文化內涵的呈現，未來銅像豎立後，成為觀光客造訪澎湖必遊景點，帶動內海遊憩休閒旅遊。（編輯：孫承武）1081208