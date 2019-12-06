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綠議員批中火淪政治提款機 盧秀燕：要護航請便

最新更新：2019/12/06 20:37

（中央社記者趙麗妍台中6日電）中市國民黨議員反對中央放寬中火10%容許量，民進黨議員質疑發電機淪政治提款機，且限期改善期限還沒到，市府為何放話撤照，市長盧秀燕說，是向中央抗議，要護航的話請便。

中部7縣市首長日前召開會議，聯手反空污，台中市政府針對中火開罰，要求限期改善，否則按次開罰，且不排除撤銷1至2張操作許可證。台中市議會今天召開總質詢，藍綠議員對於空污議題再交鋒。

國民黨市議員陳政顯表示，守護市民健康是當務之急，不容許中央片面放寬10%容許量，中火早該減煤，不能讓環保署放寬標準，多燒110萬公噸生煤。

民進黨市議員張耀中則說，同意許可證展延與否的權利在市府手上，今年市府指出中火的違法之處，開罰近新台幣9000萬元，發電機淪為政治提款機，建議市府乾脆關廠，但後續政治責任自負。

中火若在限期內未完成改善，恐面臨關廠危機，民進黨籍市議員黃守達詢問，既然改善期限還沒到，為何市府要對外放話。

盧秀燕表示，是大聲向中央表達抗議，要護航的話請便。

民進黨市議員林德宇表示，空污治理大家都有努力，請盧秀燕不要抹滅、汙衊、抹煞其他人的貢獻。也不需要刻意污名化台電及中火。

盧秀燕表示，中部民眾過去30年為了台灣發電，付出健康代價，應該讓中部民眾喘口氣，減煤降低空污，市府責無旁貸，守護市民健康，「捍衛台中市民的健康，我的態度不會軟弱，會強硬下去」。（編輯：洪學廣）1081206

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