桃園新北攜手合作 65公里追風自行車道啟用

桃園市與新北市9日串聯啟用大漢溪自行車道，新北市長侯友宜（前左3）、桃園市長鄭文燦（前左2）出席見證，未來遊客可從石門水庫一路騎到淡水河邊，欣賞桃園大漢溪至新北市淡水河的沿岸風光。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市與新北市今天串連啟用大漢溪自行車道，在經濟部水利署經費補助下連接2市車道斷點，串聯休閒綠帶打造65公里長的追風自行車道，讓遊客可以從石門水庫一路騎到淡水河邊。

桃園市在2月12日與新北市共同建立「北桃合作平台」，加強生活圈合作，更舉辦「雙城論壇」，針對捷運、交通、防災、觀光等議題進行探討並分享治理經驗，雙方合作共同解決問題。今天更在大溪區中庄調整池景觀土丘，進行新北、桃園一日生活圈串聯儀式。

桃園市長鄭文燦表示，在第一場雙首長論壇中，雙方就約定串連大漢溪自行車道，在經濟部水利署補助新台幣4233萬元工程經費下，除將相關路段拓寬、加封柏油路面，並分流汽機車道與自行車道，在上個月底完工，讓民眾可以從石門水庫一路騎到淡水河邊。

新北市長侯友宜表示，桃園市大溪區因鄰近新北，雙方形成密不可分的生活圈，除了今天共同見證連接2市全長65公里的自行車道啟用，欣賞桃園大漢溪至新北市淡水河的沿岸風光，另外，雙方的公共圖書館也推出一證通用服務，並加強捷運系統的連結，規劃串連龜山、新莊及林口等地交通，打造完善的北北基桃生活圈。（編輯：張銘坤）1081209