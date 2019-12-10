爆欠薪毒防基金會是否裁撤 高市：會與檢方檢討

（中央社記者陳朝福高雄10日電）高雄市毒品防制事務基金會斷炊，員工領不到薪水。高市副市長李四川今天說，資金缺口約新台幣400萬元，會召開董事會解決；至於外界關切是否裁撤，也會開董事會與地檢署檢討。

民進黨高雄市議員邱俊憲昨天質詢高雄市毒品防制事務基金會斷炊，員工領不到薪水，譴責並質疑是市長韓國瑜請假致運作怠惰。

李四川上午參加市政會議前接受媒體聯訪，他說，約欠3個月薪水，所欠的錢將近400萬元，其中100多萬元會從勞動部補助到勞工局的部分來補助。

李四川說，基金會經費來源除了向中央申請計畫，也有外界捐助，基金會現在希望能借母金，但要經過董事會同意，依法不能先行動用，所以會召開董事會解決。已要求趕快召開董事會處理，基金會斷炊也與韓國瑜請假無關。

爆資金缺口約400萬元，包括10月薪資，以及預計到年底含員工明年1.5個月年終獎金、事務費等，李四川強調會想辦法處理，但不能先行違法動支本基金（1000萬元）。

至於基金會是否裁撤問題，李四川認為，有些工作已由高雄市毒品防制局和市府其他局處取代，基金會要不要再繼續運作，會在董事會與董事及地檢署研擬檢討，如果有重複的狀況會處理。

財團法人高雄市毒品防制事務基金會2017年由高雄市政府與多個單位捐助1000萬元作為孳息本金成立，員工21人，主要是與政府合作，透過公私部門資源整合，共同推動毒品防制相關業務。（編輯：黃世雅）1081210