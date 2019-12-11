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冷氣團來襲 澎湖土魠魚現蹤大有斬獲

最新更新：2019/12/11 13:49

（中央社澎湖縣11日電）澎湖「土魠魚」來了，隨這波冷氣團來襲，土魠魚也隨著鋒面南下，澎湖漁船出海大有斬獲，今天清晨馬公第三漁港滿滿的魚貨進行拍賣，今年的漁價較去年同期貴了一點。

漁民說，再過一個多月就要過農曆年，月初冷氣團鋒面氣溫驟降，流刺網漁船把握這兩天好天氣，紛紛出海作業，今早部份漁船進港拍賣都大有斬獲，其中一艘「新」字號漁船，一夜之間捕獲100多尾土魠魚，漁工一尾一尾出艙搬上市場，拍賣場擺滿大小的土魠魚，賺進了一筆大紅包，讓漁民樂開懷。

今天的馬公漁市場上，土魠魚的價格，5至7公斤等級，每公斤約新台幣400至500元上下；8公斤以上都要600元以上；至於體型愈大的土魠魚，則是愈大愈貴。漁民表示，今年魚價從得標價格看來，較去年同期稍為上揚，預估愈近過年價格會愈高。

土魠魚是澎湖冬季主要漁汛，每年冬至至農曆年前，隨鋒面南下洄游至澎湖南、北海域，漁船也都把握這個機會作業。這個季節在澎湖海域所捕獲的土魠魚，體型會因為肥美近乎橢圓形。野生的澎湖土魠魚素有澎湖「白金」之稱，魚肉富含蛋白質與魚油，加上整尾無細刺無腥味的特色，讓土魠魚成為優質魚類。（編輯：孫承武）1081211

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