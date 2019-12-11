蘭陽博物館冬陽原音祭 欣賞原民舞蹈嚐美食

（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣立蘭陽博物館今天表示，「2019蘭博四季音樂節─冬陽原音祭」將在14日至22日的週末假日登場，除有泰雅族及阿美族舞團演出，也舉辦部落小市集。

館方表示，自2014年起，蘭博嘗試以音樂形式介入公共空間，以「地景音樂廳」精神，策辦「蘭博四季音樂節」，將蘭博打造為建築音樂盒，規劃春、夏、秋、冬不同主題音樂饗宴，5年來已辦理超過80場音樂會。

蘭陽博物館表示，「2019蘭博四季音樂節─冬陽原音祭」將在14日至22日期間的週末假日登場，先後邀請泰雅族樂水部落的「門諾漾文化藝術團」、泰雅族南山部落的「南山國小泰雅傳統舞蹈隊」、在宜蘭落腳生根的阿美族「瑪嘎巴嗨文化藝術團」以及在今年復辦「海祭」與「豐年祭」的宜蘭壯圍奇立板社「宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會」演出。

配合演出活動舉辦，也將於館內大廳舉辦「部落市集」，展售部落工藝、特色物產及原民美食。

此外，12月13日至明年1月5日期間，也將在蘭陽博物館1樓遊客大廳，舉辦「噶瑪蘭主題微展」，展出文物包含噶瑪蘭族琉璃珠飾品、情人袋及男女頭飾、改良式編織台、香蕉絲及現代編織作品、捕魚用具及魚簍、祭杯及小型祭台等，歡迎民眾前往體驗原住民文化與藝術。（編輯：李錫璋）1081211