工會指司機員無法休特休 北捷稱事實不符

（中央社記者梁珮綺台北12日電）北區捷運電聯車駕駛產業工會今天指出，由於人力不足，任職北捷的司機員無法排特休，甚至前一個月排好特休，當月卻被要求改為臨時請假，進而影響考核成績與獎金，要求北捷補齊人力。

不過，台北捷運公司表示，工會所稱內容與事實不符，截至今年11月底止，已有近8成以上司機員休滿當年度特休天數一半以上，若沒休完，可依意願遞延或換成工資。

北區捷運電聯車駕駛產業工會理事長陳隆振上午召開記者會，表示台北捷運每天平均乘載200萬人次旅客，運量也逐年增加，由於每輛列車上一定要有一名司機員，在人力匱乏的情況下，導致司機無法順利申請特休，還有司機員生病，怕影響考績而不敢請假，抱病上班。

陳隆振同時是捷運板南線的司機員，他說，許多司機員申請特休時，不是直接被拒絕，就是被強制換成休息日，甚至是被北捷要求臨時請假，進而影響考核成績與獎金。

他說，北捷共有489名司機員，截至今年10月底，未休的特休天數達3763天，將近一半的特休是無法排休。

北區捷運電聯車駕駛產業工會監事李才昇說，司機員的工作需要高度專注，勞動強度強，但因人力不足，導致休息時間相當零碎，例如尖峰時期完成1.5小時的勤務後，再過16至18分鐘就要再接下一個任務，扣掉月台往返6至8分鐘，真正休息時間不到10分鐘。

李才昇說，尤其列車到終點站時，常要立即折返，司機員沒有時間上廁所、休息，憋尿、忍著身體不適執勤是家常便飯，要求北捷補齊人力缺口，讓司機員能適當休息。

北捷回應，相關營運人員班表均在前月排好，避免影響營運，而申請特休則是勞資雙方協調休假日，若身體不適，也鼓勵就醫。

北捷表示，考量司機員在值勤時需要更多專注力，每一工作班8小時會安排1.5至2小時休息與用餐時間，實際執勤時間為6.5小時至6小時，優於勞基法。（編輯：張銘坤）1081212