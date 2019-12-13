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認識神明化身 嘉義新港奉天宮展出全台媽祖大符

最新更新：2019/12/13 15:54
嘉義縣新港奉天宮13日展出收藏家李睿瑀（左）蒐集的台灣各地媽祖廟大符，讓民眾重新認識這項傳統文化。右為新港奉天宮董事長何達煌。中央社記者蔡智明攝　108年12月13日
嘉義縣新港奉天宮13日展出收藏家李睿瑀（左）蒐集的台灣各地媽祖廟大符，讓民眾重新認識這項傳統文化。右為新港奉天宮董事長何達煌。中央社記者蔡智明攝　108年12月13日

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉義新港奉天宮今天展出收藏家李睿瑀蒐集的台灣各地媽祖大符，讓民眾重新認識這項迎大符回家祭祀的傳統文化。李睿瑀說，大符就是傳統版畫，也是神明的化身。

嘉義新港奉天宮董事長何達煌接受媒體聯訪表示，一般信徒在早期農業社會，較無能力奉請神明分身回家供奉，因此廟裡會將雕刻神明的符版，用米酒加墨汁拓印到黃紙上，並蓋上寺廟大印，成為具有神明力量的符紙，讓信眾帶回家，貼在牆上參拜。

嘉義縣新港奉天宮13日起展出清朝嘉慶年間刻製的大符符版，已超過3百年歷史。中央社記者蔡智明攝　108年12月13日
嘉義縣新港奉天宮13日起展出清朝嘉慶年間刻製的大符符版，已超過3百年歷史。中央社記者蔡智明攝　108年12月13日

李睿瑀說，神明化身的符紙一般稱為大符，但迎大符回家祭祀的傳統現在已經消失，他花了幾年到全台各地廟宇蒐集大符，保存這項傳統文化。其中42幅屬於媽祖的大符，配合奉天宮嘉慶年間刻製的大符符版，13日起到明年4月在奉天宮展出。

李睿瑀指出，大符是古代「雕版印刷」，早期媽祖的大符構圖，為媽祖端坐於神帳或神龕中，媽祖部將則繪於幕帳外，表現立體景象。有的更會搭配寺廟建築、龍柱或對聯，凸顯莊嚴及神聖性。

何達煌表示，今年特別聘請台灣國寶級版畫大師倪朝龍，為奉天宮開臺媽祖製作新的版畫，此次展覽也一併展出，讓新舊版畫對話，並讓民眾重新認識宮廟大符。（編輯：洪學廣）1081213

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