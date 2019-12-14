被問選台北市長 蔣萬安：先全力以赴拚連任

國民黨籍台北市立委參選人蔣萬安（後中）力拚連任，14日晚間舉辦親子活動，蔣萬安的妻子（右）和兒子也現身支持。中央社記者劉建邦攝 108年12月14日

（中央社記者劉建邦台北14日電）民進黨台北市第3選區立委參選人吳怡農今天被問及有網友拱他是未來台北市長參選人時表示，「市長應該是我對手的路吧」；同選區國民黨參選人蔣萬安說，先全力以赴拚連任。

爭取連任的國民黨北市第3選區（中山、北松山）立委參選人蔣萬安晚間邀請如果兒童劇團表演話劇，蔣萬安也跟妻子和兒子出席表達支持。

蔣萬安會後接受聯訪，媒體詢問，吳怡農下午出席活動被問及傳出有網友拱他出來選未來台北市長時表示，「市長應該是我對手的路吧」。

對此，蔣萬安說，選舉不到一個月，他就是全力以赴拚連任，且從他進入立法院後，向來都是戰戰兢兢沒有鬆懈，才能被評鑑國會優秀立委，此外，在選民服務也交出漂亮成績單，他的態度就是一步一腳印持續爭取民眾認同，他所堅持的就是實在做事和為民服務。

至於跟吳怡農民調拉近，蔣萬安表示，民調都是參考，他會把握選戰最後時刻，持續爭取民眾認同。

蔣萬安被問到關於舉辦「親子故事屋」的原因，他說，從進入立法院後，在選區都有舉辦類似活動，已經辦20多場次，透過活動可聆聽家長們意見，他也把家長意見當成在立院質詢參考內容，像是幼兒政策等，未來也會持續舉辦。（編輯：方沛清）1081214