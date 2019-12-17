旗山天后宮媽祖託夢上玉山 廟方背神像攻頂成功

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高雄旗山天后宮媽祖上個月向管委會幹部託夢想去玉山，廟方管委會成員日前背負約15公斤重的媽祖神像上玉山，一行人歷經約14小時輪番背負神像攻頂成功，帶媽祖登上台灣最高峰。

旗山天后宮是逾200年的老廟，主祀媽祖，廟方今天指出，11月媽祖向管委會副主委柯俊淵託夢「想去玉山」，這夢境傳到管委會，管委會成員呂俊賢等5人決定幫媽祖圓夢，展開兩週的行前訓練，天天背負50公斤重物就近在旗山區攀爬旗尾山，鍛鍊體力，也體驗並適應背負重物上山的情況。

呂俊賢表示，廟方玉山攻頂團隊14日晚間從高雄出發，隔天凌晨抵達山上停車場，由於深夜已無接駁車，一行人於是徒步到塔塔加登山口，再步行到排雲山莊，稍事休息後，直攻玉山山頂，15日下午下山返回登山口，攻頂來回費時約14小時。

呂俊賢進一步指出，由於連同承載媽祖神像的壓克力板與基座總重約15公斤，再加上個人裝備重量，一路真的很辛苦，攻頂成員每3公里需要換手休息，抵達山頂前的碎石坡陡峭險峻，很不好走，更令成員吃足苦頭，還好沿途遇上兩名熱心山友協助背負神像，減輕大家的重擔。

呂俊賢說，登頂那刻的感動及完成任務的成就感，令大家忘了一路的艱辛，並齊呼「我們真的辦到了」，帶著媽祖攻頂玉山成功，這趟旅程畢生難忘。（編輯：謝雅竹）1081217