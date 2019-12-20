旅宿業結合智慧機器人 捐贈社福推多元應用

台中市一家旅宿業者20日與台中市中區自由路商圈管委會等單位共同捐贈35台人工智慧機器人給偏鄉小學及社福單位，作為提升教育品質及簡化社福團體與民眾間服務流程等應用。中央社記者蘇木春攝 108年12月20日

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市一家旅宿業者導入AI人工智慧機器人，除提供客房服務，並與當地商圈合作，介紹周邊景點與消費資訊，業者今天捐贈智慧機器人給偏鄉小學及社福團體，盼推廣更多元應用。

業者今天與台中市中區自由路商圈管委會、易晨智能公司舉辦捐贈記者會，共同捐贈35台人工智慧機器人，給偏鄉小學及慈光基金會、甘霖基金會、南台中家扶中心、衛生福利部中區兒童之家等社福單位，作為提升教育品質及簡化社福團體與民眾間的服務流程等應用。

台中市副市長令狐榮達致詞時表示，台中是人工智慧產業製造重鎮，有旅宿業者將智慧機器人導入服務，並與周邊商圈作結合，是相當成功的示範案例，也切合政府對相關產業的推動，期許人工智慧在未來5G時代，能有更多更便利的應用。

星動銀河旅站執行長蔡維郡說明，飯店以機器人為主題，透過客房中的智慧機器人提供各項服務，並與當地商圈業者結合，可介紹周邊景點與消費資訊，商圈合作店家也已導入智慧機器人，可為消費者簡介商品及周邊景點，提升服務品質也成為觀光亮點。（編輯：李錫璋）1081220