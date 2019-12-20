旅宿業結合智慧機器人 捐贈社福推多元應用
最新更新：2019/12/20 14:16
台中市一家旅宿業者20日與台中市中區自由路商圈管委會等單位共同捐贈35台人工智慧機器人給偏鄉小學及社福單位，作為提升教育品質及簡化社福團體與民眾間服務流程等應用。中央社記者蘇木春攝 108年12月20日
（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市一家旅宿業者導入AI人工智慧機器人，除提供客房服務，並與當地商圈合作，介紹周邊景點與消費資訊，業者今天捐贈智慧機器人給偏鄉小學及社福團體，盼推廣更多元應用。
業者今天與台中市中區自由路商圈管委會、易晨智能公司舉辦捐贈記者會，共同捐贈35台人工智慧機器人，給偏鄉小學及慈光基金會、甘霖基金會、南台中家扶中心、衛生福利部中區兒童之家等社福單位，作為提升教育品質及簡化社福團體與民眾間的服務流程等應用。
台中市副市長令狐榮達致詞時表示，台中是人工智慧產業製造重鎮，有旅宿業者將智慧機器人導入服務，並與周邊商圈作結合，是相當成功的示範案例，也切合政府對相關產業的推動，期許人工智慧在未來5G時代，能有更多更便利的應用。
星動銀河旅站執行長蔡維郡說明，飯店以機器人為主題，透過客房中的智慧機器人提供各項服務，並與當地商圈業者結合，可介紹周邊景點與消費資訊，商圈合作店家也已導入智慧機器人，可為消費者簡介商品及周邊景點，提升服務品質也成為觀光亮點。（編輯：李錫璋）1081220
台中市一家旅宿業者20日與台中市中區自由路商圈管委會等單位捐贈人工智慧機器人給社福團體，台中市副市長令狐榮達（圖）表示，台中是人工智慧產業製造重鎮，有旅宿業者將智慧機器人導入服務，並與周邊商圈做結合，是相當成功的示範案例。中央社記者蘇木春攝 108年12月20日