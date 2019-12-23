澎湖賴峰偉就職週年 青青草原再成施政亮點

（中央社澎湖縣23日電）澎湖縣施政引以為傲的「青青草原」，在縣長賴峰偉就任短短一年內新增面積3.3公頃。目前全縣公私土地執行青青草園有1086處、面積122.4公頃，打造澎湖成為海上花園。

賴峰偉今天透過走動式管理，發表就職週年「10大亮點」縣政建設成果發表，實地走訪推動青青草原、馬公文光國中社區共讀站、成功青青社區營造、龍門海沙灘整頓與海廢中心和減塑政策等。

賴峰偉表示，青青草原是他在民國86年首次擔任縣長時，因看到澎湖景觀亂象，在考察紐、澳等國後所提出的創舉，包括墓地遷移撿骨進塔，成為任內最引以為傲的施政，亦曾獲得施政項目滿意度最高的紀錄。

賴峰偉去年就任縣長後持續推動青青草原，今年新增面積有3.3公頃。今天縣政建設週年成果率先到早年稅務局老舊眷舍拆除後闢建為青青草原，並指出未來青青草原和青青社區將結合成為改善環境的兩大主力，加強造林綠美化，達到綠覆率50%的目標。

今天的「10大亮點」縣政建設成果，包括觀光更興旺、海洋更永續、交通更順暢、市區更有序、海岸更美麗、環境更美化、空氣更清新、生活更環保、育兒更輕鬆、醫療更健全。（編輯：孫承武）1081223