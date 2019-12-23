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侯友宜參訪HTC體驗VR 盼攜手打造智慧城市

最新更新：2019/12/23 13:55

（中央社記者吳家豪台北23日電）在宏達電（HTC）董事長王雪紅親自接待下，新北市長侯友宜今天參訪宏達電新店總部，稱讚宏達電是新北市的榮耀，希望能帶給新北市府推動智慧城市一些新觀念與啟發。

侯友宜今天在HTC新店總部進行約1小時參訪，陸續走訪1樓大廳、9樓員工餐廳、10樓健身空間、16樓全球設計中心，並於17樓體驗結合虛擬實境（VR）技術的醫療及藝術應用。

媒體詢問VR有機會導入新北市哪些領域，侯友宜指出，新北市未來發展智慧城市，不只要靠VR，也包括未來的5G和人工智慧（AI）；HTC是新北市非常重要的科技領航產業，一定會和新北市政府做緊密連結，讓在地產業不只是新北市的驕傲，更重要的是讓新北市能往智能城市的方向運作。

侯友宜說，在新北市第二行政中心的興建過程中，有一些警消的實戰訓練可以運用VR虛擬程式，減少人員傷亡；很多博物館也已經與HTC合作很長時間，如果能讓小孩子透過VR欣賞蒙娜麗莎畫作的世界，印象會更深刻。

侯友宜體驗完VR版蒙娜麗莎後驚呼連連，並表示VR不只有介紹一個故事，而是讓畫中的人物到面前來，清楚介紹每個動作和闡述的意義，就好像真人站在面前微笑一樣。他也笑稱，遺憾沒能和VR蒙娜麗莎握手，似乎意猶未盡。

王雪紅說，侯友宜不只是一位執行力很強的市長，對於VR、擴增實境（AR）、人工智慧（AI）、5G等技術也有深度了解，今天體驗很快就上手。

媒體詢問明年是台灣5G元年，可能讓VR與AR發展更快，宏達電是否將加強投資；王雪紅回應，在VR、AR的發展過程中，5G非常重要，因為5G上傳與下載速度很快，比4G快100倍，而且5G延遲性很低，相信可以加速VR和AR發展，因此宏達電當然會加強投資，慢慢實現願景。（編輯：黃國倫）1081223

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