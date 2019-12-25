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高屏溪鐵道文化公園完工 增添打卡新亮點

最新更新：2019/12/25 18:04
屏東縣政府近期將高屏溪舊鐵橋周邊景觀整頓翻新，改造過去鐵路局退休人員留下的數棟房舍，結合鐵道元素，打造成鐵道文化公園，歡迎民眾造訪感受公園美景。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月25日
屏東縣政府近期將高屏溪舊鐵橋周邊景觀整頓翻新，改造過去鐵路局退休人員留下的數棟房舍，結合鐵道元素，打造成鐵道文化公園，歡迎民眾造訪感受公園美景。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東縣政府最近將高屏舊鐵橋周邊景觀整頓，打造成鐵道文化公園，這幾天完工，讓整體周邊景觀煥然一新，吸引不少民眾打卡，也將成為農曆新年走春景點。

屏東縣政府整頓高屏溪舊鐵橋周邊景觀，打造成鐵道文化公園，近日完工，讓整體景觀煥然一新，也為即將到來的農曆春節提供最佳走春景點。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月25日
屏東縣政府整頓高屏溪舊鐵橋周邊景觀，打造成鐵道文化公園，近日完工，讓整體景觀煥然一新，也為即將到來的農曆春節提供最佳走春景點。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年12月25日

屏東縣政府為活化高屏舊鐵橋周邊鐵路環境，向中央申請下淡水溪鐵橋鐵路眷村改造計畫工程補助，改造過去鐵路局退休人員留下的數棟房舍。

屏東縣政府文化處表示，這幾棟房舍因久沒使用，造成閒置房舍與環境凌亂破舊，今年5月起執行眷村改造工程，保留舊時的鐵道元素，包括鐵道五分車、拋接路牌、土堤，以及搭配燈會藍皮火車、立體動物火車、貨櫃式廁所彩繪、意象小屋。

縣府期望透過環境改造及鐵道文化網絡的串聯，重新活化下淡水溪鐵橋周邊鐵路眷村環境。（編輯：張芷瑄）1081225

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