中市北北屯區立委選情緊繃 藍綠陣營打民調戰

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市第5選區（北、北屯區）立委選情激烈，國民黨立委參選人沈智慧與民進黨立委參選人莊競程今天各自公布民調，沈智慧聲稱大幅領先對手，而挑戰的莊競程則說已小幅領先。

立法委員參選人沈智慧競選總部下午公布兩份最近完成的第5選區參選人支持度調查顯示，在台中市北區、北屯區，沈智慧分別領先莊競程8.5個百分點及12.1個百分點。

沈智慧競總指出，其中一份是16日由ETtoday新聞雲最新民調，沈智慧支持度37.6%，莊競程29.1%。另一份今天由世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心完成的報告，調查時間20日至21日，沈智慧支持度37.2%，莊競程25.1%。

沈智慧競總認為，後期的民調沈智慧領先幅度增加，主要原因可能是藍軍歸隊，例如名嘴趙少康、唐湘龍、董智森都已表態支持國民黨，這個原因會讓許多國民黨參選人受惠，且絕對多數的選民都認同沈智慧的政見。

另外，莊競程競選總部也公布由民進黨中央委託趨勢民調公司於23到25日針對北北屯區20歲以上民眾所做的調查顯示，莊競程31.2%，沈智慧30.8%；莊競程領先沈智慧0.4個百分點。

民進黨也公布總統支持度民調結果，民進黨蔡賴配在北北屯區的支持度為48.6%、國民黨韓張配25.3%、親民黨宋余配13.1%。

莊競程競選總部總召集人曾朝榮指出，3個月前莊競程民調落後沈智慧約30個百分點，經勤走基層、提出具體政見，以及總統蔡英文等黨政高層陸續前來加持，1個月前民調只落後10個百分點，上週雙方差距僅剩5個百分點的誤差範圍。而最新民調，則是莊競程領先對手0.4個百分點。（編輯：陳俊碩）1081228