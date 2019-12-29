更多編輯台推薦新聞：
專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
流落海外40年 國寶畫家洪瑞麟作品將捐台灣
首頁 / 地方

林飛帆：假消息賭盤政黨票 是影響選舉關鍵因素

最新更新：2019/12/29 18:21
爭取連任的民進黨籍台中市第4選區（西屯、南屯區）立委張廖萬堅（中）競選總部溪西後援會29日舉辦成立大會，民進黨副秘書長林飛帆（右）到場站台力挺。（張廖萬堅競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年12月29日
爭取連任的民進黨籍台中市第4選區（西屯、南屯區）立委張廖萬堅（中）競選總部溪西後援會29日舉辦成立大會，民進黨副秘書長林飛帆（右）到場站台力挺。（張廖萬堅競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年12月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）民進黨副秘書長林飛帆今天到台中為立委參選人張廖萬堅站台指出，選舉最後階段會有假消息、賭盤及政黨票等因素影響選舉結果，也是民進黨在國會能不能單獨過半的關鍵因素。

台中市第4選區（南屯、西屯區）立委參選人張廖萬堅競選總部溪西後援會今天舉辦成立大會，林飛帆、立委黃國書、台中市議員林祈烽、民進黨不分區立委提名人林楚茵等人都到場力挺。

林飛帆表示，台灣民主雖然只有短短30多年，是很年輕的民主國家，但因為有一代又一代台灣人，在關鍵時刻願意站出來，告訴全世界「台灣是台灣人的台灣」，希望大家一起努力，讓台灣人世世代代都能繼續在民主自由的環境中成長。

林飛帆強調，選舉最後階段會有3大因素影響台灣選舉結果，分別是「假消息、賭盤跟政黨票」，這3個因素是未來民進黨在國會能不能單獨過半，成為總統蔡英文後盾的關鍵因素，好的政策要持續推動、要改革，也需要國會支持，懇請大家集中選票支持民進黨。

黃國書表示，張廖萬堅是20多年的好友，不僅對基層用心、推展棒球，進到國會後更與自己一起推動多項重大法案修正，是最優秀、最打拚的立委。

張廖萬堅說，全世界都在看台灣如何抗中保台、守護民主自由、拒絕中國對選舉的干涉，因此選民一定要站出來投給民進黨、投給總統蔡英文，讓國會過半最關鍵一席的張廖萬堅順利當選。（編輯：洪學廣）1081229

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報