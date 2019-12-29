林飛帆：假消息賭盤政黨票 是影響選舉關鍵因素

（中央社記者郝雪卿台中29日電）民進黨副秘書長林飛帆今天到台中為立委參選人張廖萬堅站台指出，選舉最後階段會有假消息、賭盤及政黨票等因素影響選舉結果，也是民進黨在國會能不能單獨過半的關鍵因素。

台中市第4選區（南屯、西屯區）立委參選人張廖萬堅競選總部溪西後援會今天舉辦成立大會，林飛帆、立委黃國書、台中市議員林祈烽、民進黨不分區立委提名人林楚茵等人都到場力挺。

林飛帆表示，台灣民主雖然只有短短30多年，是很年輕的民主國家，但因為有一代又一代台灣人，在關鍵時刻願意站出來，告訴全世界「台灣是台灣人的台灣」，希望大家一起努力，讓台灣人世世代代都能繼續在民主自由的環境中成長。

林飛帆強調，選舉最後階段會有3大因素影響台灣選舉結果，分別是「假消息、賭盤跟政黨票」，這3個因素是未來民進黨在國會能不能單獨過半，成為總統蔡英文後盾的關鍵因素，好的政策要持續推動、要改革，也需要國會支持，懇請大家集中選票支持民進黨。

黃國書表示，張廖萬堅是20多年的好友，不僅對基層用心、推展棒球，進到國會後更與自己一起推動多項重大法案修正，是最優秀、最打拚的立委。

張廖萬堅說，全世界都在看台灣如何抗中保台、守護民主自由、拒絕中國對選舉的干涉，因此選民一定要站出來投給民進黨、投給總統蔡英文，讓國會過半最關鍵一席的張廖萬堅順利當選。（編輯：洪學廣）1081229