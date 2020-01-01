中市升旗典禮 109名元旦寶寶領唱國歌

台中市政府1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦元旦升旗典禮，由109名、包括年紀最小2歲、最大86歲的「元旦寶寶」穿上元旦T恤及國旗帽，一同領唱國歌。中央社記者蘇木春攝 109年1月1日

（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市政府今天舉辦元旦升旗典禮，由109名「元旦寶寶」領唱國歌，市長盧秀燕說，新的一年她所帶領的市政團隊，會更勇敢更認真，包括繼續整治空污與振興經濟，讓市民有好生活。

升旗典禮今天上午在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦，吸引許多民眾到場手持小國旗參與，迎旗儀式由20名台中女中樂儀旗隊手掌旗，迎接長720公分、寬480公分的巨幅國旗進場，並且由市民，包括年紀最小2歲、最大86歲的「元旦寶寶」穿上元旦T恤及國旗帽，一同領唱國歌。

盧秀燕會後接受媒體聯訪時表示，新的一年她所帶領的市政團隊，會更勇敢更認真，包括繼續整治空污與振興經濟，讓市民有好生活，加強治安、交通，當然在文化、教育、環保生態方面也要深化，有非常多的工作要繼續努力，大家一起加油。

至於昨天跨年晚會，原預定進行的無人機表演，延後至凌晨進行，盧秀燕說明，無人機起飛之前，執行的團隊測出執行的風速超出標準，現場有幾十萬人，擔心安全疑慮，執行單位與市府團隊商量後決定安全零容忍，為了安全起見不要勉強，像這樣的演出，要以市民的安全為最大考慮。

此外，盧秀燕在跨年活動上稱三立電視台「兩立」，被外界質疑失言，她也說跟三立的副總交情非常好，對方也稍微自嘲一下，因為跟對方很熟悉，就大膽開了一個玩笑，過年期間大家快樂。（編輯：張芷瑄）1090101

台中市政府1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦元旦升旗典禮，吸引許多民眾到場手持小國旗參與，市長盧秀燕（前右）也出席。中央社記者蘇木春攝 109年1月1日