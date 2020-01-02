高市立委公辦政見會 藍挺機場遷建綠籲擴建為主

（中央社記者王淑芬高雄2日電）高雄市第10屆立委選舉公辦政見會今天登場，國民黨第8選區候選人陳麗娜主張機場遷建可解決跑道不足、噪音等問題，民進黨賴瑞隆說，現階段以機場擴建為主，長遠再談遷建。

高雄市今天安排第7、8選區及第2選區立委候選人電視政見發表，國民黨第8選區（前鎮區等）候選人陳麗娜以大林蒲遷村為主軸為當地居民發聲，她不滿當地逾800支煙囪排放造成污染，允諾到中央爭取最好遷村條件，且主張空污基金回歸地方，守護居民健康，才能降低罹病風險。

陳麗娜也提到，高雄機場遷建可一併解決跑道不足、噪音等問題，也能打造高雄為自由經濟示範區，帶動經濟及產業發展，讓遷建後的機場用地結合大寮區發展，商業繁榮更集中。

賴瑞隆則主張現階段以機場擴建為主，他表示，已爭取到「高雄國際機場2035年整體規劃」約新台幣250億元建設經費，未來會續爭取新闢航班、航點，讓城市門戶更完善，長遠再談機場遷建。

至於大林蒲遷村議題，賴瑞隆說，行政院去年10月已核定建設經費，允諾為鄉親爭取更完備的遷村條件，加速推動期程。

台灣民眾黨候選人敖博勝提出六大關懷政策，包括0到6歲國家養、本外勞薪資脫鉤處理，保障本勞權益，並提出「南星計畫」填海造陸取得遷建用地，既能改善高雄機場跑道不足問題，也能完善航空城計畫，以利高雄推動自由經濟示範區。

第7選區（鳳山區）民進黨候選人許智傑提出在曹公、黃埔、衛武營的3項政績和建設願景，推動河川整治。國民黨李雅靜則自詡是環保專業，要打造生態環境海綿城市，擁有不污染的潔淨藍天及好空氣。（編輯：洪學廣）1090102