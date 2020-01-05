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余天盼三重商工改科大 讓年輕人有一技之長

最新更新：2020/01/05 13:56
民進黨新北市第三選區（三重）立委候選人余天（左2）5日針對「三重建大學」政見指出，希望三重商工能改為科技大學，讓年輕人有一技之長，進到社會裡能發揮所學。（余天競總提供）中央社記者王鴻國傳真　109年1月5日
民進黨新北市第三選區（三重）立委候選人余天（左2）5日針對「三重建大學」政見指出，希望三重商工能改為科技大學，讓年輕人有一技之長，進到社會裡能發揮所學。（余天競總提供）中央社記者王鴻國傳真　109年1月5日

（中央社記者王鴻國新北5日電）民進黨新北市第三選區（三重）立委候選人余天今天針對「三重建大學」政見指出，希望三重商工能改為科技大學，讓年輕人有一技之長；教育局表示，高職改制科大屬中央權限。

余天上午在三重龍門市場掃街拜票，他接受媒體聯訪時對選情表示有信心，並稱每握到的一雙手都能感受到選民的支持。

他對日前拋出「三重建大學」的政見表示，以前的年代要讀大學很不簡單、學費也付不起，但現在每個人幾乎都是大學畢業，職業學校反而減少，很多職業學校都已經轉型。

他說，很希望「三重商工」能改為科技大學。讓年輕人有一技之長，進到社會裡能發揮所學，不然現在很多大學生畢業後都找不到工作。

新北市政府教育局指出，高職改制科大屬中央權限，但似乎還沒有看過高職轉型科大的例子，一般而言都是從高職改制專科後再轉型技術學院，最後才可能改制科大，因此，在改制上不僅要考量校地及師資等條件，還需就產業需求及少子化等項目做長遠評估。（編輯：方沛清）1090105

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