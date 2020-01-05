高市賴瑞隆催票打政績牌 陳麗娜籲搶救

民進黨高雄市議員陳致中（右3）5日舉辦後援會聯合相挺大會，有約500名幹部領袖出席，並支持立委候選人賴瑞隆（右2）連任。中央社記者王淑芬攝 109年1月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）選前的最後一個週日，候選人卯足全力衝刺選情，民進黨高雄市立委候選人賴瑞隆打建設經費政績牌，喊「3000億元的立委連任」，國民黨陳麗娜則徒步催票喊出「搶救」的口號。

高雄市第8選區（旗津、前鎮、小港區）選情競爭激烈，民進黨市議員陳致中今天在選區內舉辦一場「蔡英文、賴清德、賴瑞隆2020台灣要贏-陳致中後援會聯合相挺大會」，有約500名幹部領袖出席相挺民進黨正、副總統候選人並支持賴瑞隆連任。

賴瑞隆表示，他在立法院為高雄市爭取到約新台幣3000億元的建設經費，包括建設捷運黃線、大林蒲遷村、高雄機場擴建計畫、高雄港設施改善及前鎮漁港改善計畫等。

他說，擔任立委為地方發聲爭取建設，並獲公督盟評鑑優秀立委的肯定，盼大家支持「3000億元的立委連任」。擔任蔡總統連任高雄競選總部主任委員的立委管碧玲肯定賴瑞隆樸實認真，表現有目共睹。

至於同選區的國民黨立委候選人陳麗娜一早先到旗津郵局一帶路口拜票，接著轉往小港區桂林東高雄部落步行掃街拜票，另外也出動機車隊沿路宣傳。陳麗娜向店家和住戶請託，她努力催票並喊出「搶救」口號。

陳麗娜有高雄市議會5屆議員資歷，這次轉換跑道參選立委，挾著過去深耕基層的實力，激烈的選戰，讓尋求連任的賴瑞隆不敢掉以輕心。

台灣民眾黨候選人敖博勝也勤走基層，拜票鎖定市場，從早市到黃昏市場，晚上還要跑夜市，不管是採買的婆婆媽媽，還是攤商都是他尋求支持的對象。初試啼聲，敖博勝沒有車隊，靠的是雙腳走訪。（編輯：謝雅竹）1090105