曹進平母親幫蕭美琴打氣 海外助選團力挺黃啟嘉

爭取連任的民進黨籍花蓮縣立委蕭美琴（前右）5日在玉里鎮舉辦「愛花蓮歌廳秀2」，黑鷹失事事件幸運生還者曹進平的母親（左）為玉里人，也現身替蕭美琴加油打氣。（蕭美琴競選總部提供）中央社記者李先鳳傳真 109年1月5日

（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）爭取連任的立委蕭美琴今天在花蓮玉里舉辦「愛花蓮歌廳秀」，日前黑鷹失事事件中生還的曹進平中將的母親到場為蕭美琴打氣；國民黨黃啟嘉則有「海外助選團」百餘人助陣拜票。

黑鷹失事、舉國哀戚，花蓮藍綠陣營立委候選人第一時間取消競選行程，今天各陣營選舉活動陸續恢復。蕭美琴今早出門拜票前，先與競選團隊舉辦一場小型黑鷹失事悼念及祈福儀式。

下午在玉里鎮舉辦「愛花蓮歌廳秀」，現場湧入上千民眾，蕭美琴分別與歌手施文彬、蔡小虎等合唱，民眾熱情鼓掌唱和、氣氛熱烈。

蕭美琴表示，愛花蓮歌廳秀玉里場原訂於4日舉行，由於日前發生黑鷹失事意外，為表達最沉痛的哀悼，總統蔡英文宣布選舉活動暫停3日，因此活動也順延至今天舉行。

蕭美琴特別感謝社會各界給予國軍的溫暖支持，對於國軍的犧牲奉獻表達最深的感謝。黑鷹失事事件中，生還的曹進平中將的母親是玉里人，今天特別來到活動現場給蕭美琴打氣與鼓勵，兩人還合唱歌曲。

選舉投票前的最後一個週日，各陣營都卯足全力拚選民支持。國民黨籍立委候選人黃啟嘉今天則有國民黨「海外助選團」約150人助陣，下午在市區街頭拜票，聲勢浩大。

黃啟嘉指出，海外僑胞在每次總統大選，幾乎都會組團返台助選或投票，海外助選團人數雖不多，但這股努力為候選人揮旗、喊話、拉票的精神與力量，總是能獲得許多掌聲，更能激勵民眾愛國的心情。

黃啟嘉說，花蓮這次立委選舉很多「怪事」，民進黨候選人的競選造勢活動中看不到代表民進黨的綠色，刻意淡化民進黨色彩；無黨籍候選人則一直拉攏國民黨，強調是正藍軍。他才是國民黨唯一提名候選人，在花蓮藍軍沒有理由打輸，花蓮人不要被對手混淆。

無黨籍傅崐萁陣營近日完成3輛「看見希望幸福政見」的胖卡專車，今天開始在全縣大街小巷穿梭。車上播放包括改善全國及東部交通路網、鼓勵青年安心育兒成家、培育青年就學就業政策、強化老人長照服務、優化勞工政策、打造幸福宜居國際都會、花蓮觀光升級、回復軍公教正義等21條政見。

傅崐萁表示，讓鄉親能夠深刻了解這場選戰是打通花蓮百年交通建設為出路，這場立委選舉，是為了花蓮人追求嚮往更美好的生活信念而戰。（編輯：李錫璋）1090105

選前超級星期天，國民黨籍花蓮縣立委候選人黃啟嘉（中）5日有國民黨「海外助選團」助陣，在市區街頭拜票，聲勢浩大。（黃啟嘉競選總部提供）中央社記者李先鳳傳真 109年1月5日