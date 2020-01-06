遭柯文哲批懶惰 余天：不要睜眼說瞎話

台灣民眾黨主席柯文哲（右）6日到新北市三重區輔選，受訪時火力全開，批評民進黨籍立委候選人余天問政表現，指公督盟數據是余天質詢次數0次，地方服務上也似乎找不到人，換誰來做一定比余天好。中央社記者王鴻國攝 109年1月6日

（中央社記者王鴻國新北6日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天到三重幫黨籍立委候選人李旻蔚助選時批民進黨立委候選人余天懶惰；余天受訪時回應要爆料也要看清資料，不要睜眼說瞎話。

選舉到了最後衝刺階段，火藥味也變濃，柯文哲今天中午陪李旻蔚騎自行車掃街拜票，行前接受媒體聯訪時，對於李旻蔚批評余天立委收入每月新台幣19萬元還能還債存款一事笑說，余天可以去開理財的節目。

他也對余天自稱12年前當立委時因中央是國民黨執政，所以才爭取不到建設經費一事表示，這懶惰就是懶惰，「阿婆袂生牽拖厝邊」（台語）。

身為台北市長的柯文哲說， 他與前任總統（馬英九，國民黨）、現任總統（蔡英文，民進黨）都不同黨，如果照余天標準，他什麼事都不要做，這不是理由。何況公督盟數據是余天質詢次數0次，地方服務上也似找不到人。換誰來做一定比余天好。

余天上午找交通部長林佳龍陪同車隊掃街拜票，對於李旻蔚爆料余天房屋貸款和存款數額多於每月擔任立委收入，余天接受媒體聯訪表示，房貸已還了6年，另外還有6年期保險費到期領回，這些都有申報，余天回嗆對手要爆料也要找到實證，資料也要看清楚。不要睜眼說瞎話。

余天還說，他提出多達14次的書面質詢。書面質詢比當面質詢更嚴重。譬如，若書面質詢部長，部長就要到他的辦公室來回答問題。

林佳龍也一旁說明指出，余天在問政上是很全面性，特別是文化界，很常和部會聯絡，對三重地區的交通、觀光建設，余天一通電話，有時候比質詢跟答詢更能夠解決問題。余天平常就是很樂於助人，所以余天所關切的這些建設或服務案件，部會都會非常的重視。（編輯：李錫璋）1090106

台灣民眾黨主席柯文哲（前左）6日到新北市三重區為黨籍立委候選人李旻蔚（前左2）助選，以騎單車方式掃街拜票。中央社記者王鴻國攝 109年1月6日

民眾黨新北市三重區立委候選人李旻蔚6日質疑民進黨籍對手余天（圖）財務狀況，余天受訪時出具資料表示，房貸已還了6年，另外還有6年期保險費到期領回，這些都有申報，呼籲李旻蔚爆料也要看清資料，不要睜眼說瞎話。中央社記者王鴻國攝 109年1月6日