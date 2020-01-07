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陪黨籍立委候選人拜票 鄭文燦盼桃園開出高票

最新更新：2020/01/07 17:06
桃園市長鄭文燦（車上中）7日陪同民進黨立委候選人鄭運鵬（車上左）車隊掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月7日
桃園市長鄭文燦（車上中）7日陪同民進黨立委候選人鄭運鵬（車上左）車隊掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市長鄭文燦今天陪同黨籍立委候選人鄭寶清及鄭運鵬掃街拜票，鄭文燦說，上一屆立委選舉輸贏只差一點，因此6個選區都要全力以赴，希望以最高票取得6區全勝。

鄭文燦表示，桃園市在上一屆立委選舉中，與國民黨推派的候選人票數差距小，「贏沒贏很多、輸也輸很少」，希望這次可以拉開差距，全力以赴爭取「66大順」，6席立委全上的機會，每一區都要爭取到最高票。

鄭文燦說，過去4年，民進黨籍的桃園市立委交出很多成績單，幫助桃園發展，是地方建設的重要推手，這次一起掃街拜票，感覺如同自己再選一次。他也向市民推薦鄭運鵬及鄭寶清，除了以專業和熱情問政，也不包工程、炒地皮，是桃園市及台灣需要的立委。（編輯：李錫璋）1090107

桃園市長鄭文燦（前左）7日陪同民進黨立委候選人鄭寶清（前左2）到市場掃街拜票，鄭文燦表示，希望以最高票取得6區全勝。（鄭寶清競選總部提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　109年1月7日
桃園市長鄭文燦（前左）7日陪同民進黨立委候選人鄭寶清（前左2）到市場掃街拜票，鄭文燦表示，希望以最高票取得6區全勝。（鄭寶清競選總部提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　109年1月7日
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