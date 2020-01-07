陪黨籍立委候選人拜票 鄭文燦盼桃園開出高票

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市長鄭文燦今天陪同黨籍立委候選人鄭寶清及鄭運鵬掃街拜票，鄭文燦說，上一屆立委選舉輸贏只差一點，因此6個選區都要全力以赴，希望以最高票取得6區全勝。

鄭文燦表示，桃園市在上一屆立委選舉中，與國民黨推派的候選人票數差距小，「贏沒贏很多、輸也輸很少」，希望這次可以拉開差距，全力以赴爭取「66大順」，6席立委全上的機會，每一區都要爭取到最高票。

鄭文燦說，過去4年，民進黨籍的桃園市立委交出很多成績單，幫助桃園發展，是地方建設的重要推手，這次一起掃街拜票，感覺如同自己再選一次。他也向市民推薦鄭運鵬及鄭寶清，除了以專業和熱情問政，也不包工程、炒地皮，是桃園市及台灣需要的立委。（編輯：李錫璋）1090107