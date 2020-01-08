春節購物高峰將至 北市賣場演練防災

農曆春節將至，台北市消防局8日特別在內湖特力屋廣場和三創生活園區舉辦春安消防演習，提升場所防災意識，平安過好年。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年1月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）農曆春節將至，台北市消防局今天特別在內湖特力屋廣場和三創生活園區舉辦春安消防演習，提供民眾更加安全的消費環境，同時提醒民眾家中電器設備要注意「5不1沒有」預防要點。

北市消今天發布新聞稿表示，農曆新年即將到來，許多民眾紛紛前往各大百貨商場和大型賣場採買年貨，由於人潮眾多且用火、用電頻率增加，相對提升災害發生風險。

為提供購物民眾更安全的消費環境，北市消今天上午分別在內湖區特力屋廣場和中正區三創生活園區舉辦春安消防演習，藉此強化場所員工初期自衛消防編組應變能力，也邀請相關公共場所業者到場觀摩，提升場所防災意識，平安過好年。

首先，特力屋廣場演習內容，是模擬賣場入口處有車輛不明原因失控衝撞引發火警，進而引燃周邊可燃物並擴大延燒，經員工發現後立即啟動自衛消防編組應變機制，迅速報案、疏散顧客及傷患救護。

同時，119獲報後也立即派遣各式救災救護車輛到場，執行鐵捲門破壞、雙節梯救助、雲梯車人命救援及消防水線射水滅火等搶救作為，演練過程相當逼真。

其次，三創生活園區演練部分，則是模擬商場大樓往地下2樓美食街的手扶梯突然冒出大量濃煙，員工立即啟動自衛消防編組機制並以手機視訊119 APP報案，共動員50名員工進行初期滅火、避難引導、安全防護及救護等任務。

此外，北市消也出動各式救災車輛15輛、人員108名，進行自衛消防編組及視訊119報案、鐵捲門破門搶救、大量傷病患處理、高空作業車射水滅火、斜降救援、高所救助及自動CPR機操作，以及消防人員快速救援等演練項目。

北市消同時呼籲，民眾在春節連假出入公共場所購物時，應注意場所避難逃生位置圖，了解所在位置及最近逃生出口與方向，以利發生狀況後立即逃生。

此外，民眾長假外出時，家中電器設備也要注意「5不1沒有」要點，以防範電器火災發生，包括不要超過負載、插頭不用不插、不要捆綁電線、插頭不污損、不要有可燃物，以及沒有安全標章不使用，才能平安過好年。（編輯：張芷瑄）1090108