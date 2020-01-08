連發23年 彰市逾70歲長者每人獲6000元敬老禮金

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化市公所今天發放給70歲以上長者每人6000元的敬老禮金，今年可領取禮金的長者有2萬3492人，合計將發放1億4000多萬元，彰化市長林世賢說，希望展現對長者的關懷與照顧。

彰化市公所今天在彰化市介壽生活藝文館，舉辦春節敬老禮金記者會，記者會由彰化市長林世賢親自主持，邀請設籍在彰化市的6名長者出席，林世賢逐一向長者奉茶及致贈紅包，並說明今年敬老禮金發放的細節。

林世賢致詞表示，彰化市公所已連續23年，在春節前夕發放給年滿70歲的長者、每人6000元的敬老禮金，今年彰化市可以領取敬老禮金的長者有2萬3492人，市公所合計將發放1億4095萬2000元。

林世賢指出，這項社福支出對市公所是不小的財務負擔，加上今年預計將投入近10億元經費做重大建設，未來幾年財政難免會面臨考驗，但重大建設完工啟用後，投資就可以逐漸回收，仍然可兼顧社會福利工作。

彰化市公所指出，只要是年滿70歲，在彰化市設籍6年以上的長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6000元及長壽麵線一份，讓長者們可以歡樂過農曆春節。（編輯：洪學廣）1090108