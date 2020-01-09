2020新北市紀錄片獎徵件 說動人故事被看見

（中央社記者黃旭昇新北9日電）2020新北市紀錄片獎起跑徵件，市府新聞局訪談歷屆得獎導演的報名心聲，有導演希望藉由專業評審的建議，耙梳自己作品的拍攝脈絡，有導演想用紀錄片好好說一個動人的故事。

新北市府新聞局長蔣志薇今天表示，新北市深耕紀錄片領域9年，做為台灣紀錄片的搖籃，孕育出許多台灣優秀新銳導演及紀實長片。

她表示，新北市紀錄片獎提供紀錄片工作者友善、開放的舞台，除提供短片的拍攝獎金，也針對新北市紀錄片獎優選影片上院線的作品，協助提供行銷資金，陪紀錄片工作者走更長的路，讓優秀作品被看見。

市府邀請歷屆獲獎導演化身代言人，盼號召更多拍攝紀錄片有熱情者，或想讓自己作品有更高能見度的影像工作者踴躍投件。

獲得2018年新北市紀錄片獎優選影片「老鷹之手」導演賴麗君，從台北回鄉拍攝紀錄片，以4個藕農的故事，敘述家鄉嘉義縣艱難甚至被遺忘的蓮藕產業興衰故事。

她說，蓮藕因特別脆嫩，只能徒手從土裡慢慢挖，老農以手當鏟子工作，並養兒育女。一雙手不只粗大還變形，好像老鷹的爪子。新北市提供的拍攝獎金，是這部影片的起點。

賴麗君完成短片版後，新北市的放映平台與宣傳，讓公共電視及大愛電視台看見這個作品，影片後續會在這些平台播映，讓更多觀眾看見。長片版將在院線發行，延續影片的生命力。

新聞局說，大多數導演的提案動機包括，缺乏資金及想讓作品被更多人看見。也有導演說，有新題材時發想時，就會想提案聽取專業評審的建議，耙梳自己作品的拍攝脈絡。也有導演直白說，想用紀錄片好好說一個動人的故事。

市府說，2020新北市紀錄片獎徵件自即日起，至2月27日止，參賽者需準備提案企劃書、3分鐘以內企劃案影片片花，及3分鐘以內導演影像作品精華等，通過公開提案的優選作品，每部將可獲1萬美元拍攝獎金。

決審前3名，依名次各可再獲得新台幣10萬元、8萬元及6萬元獎金。詳細徵件辦法，可以上新北市紀錄片系列活動官方部落格，或臉書搜尋「感動，無所不在」。（編輯：張銘坤）1090109