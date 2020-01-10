避免有人受傷 彰化南瑤宮搶頭香改成路跑

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化市南瑤宮每年都在農曆除夕舉辦搶頭香活動，民眾常為了搶頭香推擠跌倒，彰化市公所指出，為避免有人受傷，今年改成路跑拜頭香，民眾跑1.5公里拜頭香，前3名可獲得獎金。

彰化市公所今天舉辦記者會，介紹今年農曆除夕搶頭香活動將有變革，彰化市長林世賢出席說明今年彰化南瑤宮路跑拜頭香活動的內容。

林世賢說，南瑤宮搶頭香活動今年即將進入第十年，以往辦搶頭香活動時，廟門一開，民眾為了搶頭香會相互推擠，經常傳出跌倒受傷的意外，還曾爆發肢體衝突，因此今年決定做出變革，讓搶頭香活動更加具有意義及安全。

林世賢指出，今年搶頭香改成路跑活動，路線從南瑤宮門前廟埕出發，由南瑤路北上直行抵達旭光路口折返，再南下直行到南瑤宮廟門前終點處，路線全長約1.5公里，大家不用再像往年一樣在廟門推擠。

林世賢表示，想要報名的民眾，需繳交添油香新台幣200元，市公所會開立感謝狀，同時贈送彰化媽樂活毛巾、招財進寶金幣錢母、行車安全紅綾及摸彩券，而路跑活動分為男子組及女子組，各組前三名，第一名獎金8888元、第二名獎金6666元，第三名獎金5168元。

彰化市公所指出，除了路跑活動之外，也舉辦「人人攏頭香，人人攏好運」一起拜頭香活動，報名限量1000名，邀請大家一起來開廟門向彰化媽祈求庇佑，大年初一到初三也有「祈求招財進寶金幣錢母活動」活動，每天限量贈送300份的錢母。（編輯：方沛清）1090110