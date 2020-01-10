投票日倒數 雲林藍綠陣營互提告

國民黨籍雲林縣第2選區立委候選人謝淑亞（前右）10日再度重申「毒品零容忍」的立場，並赴地檢署按鈴提告民進黨籍雲林縣議員江文登等人加重誹謗。 中央社記者姜宜菁攝 109年1月10日

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）投票日倒數，雲林縣第1選區（海線）藍綠立委候選人相互告對方誹謗等罪，第2選區（山線）候選人謝淑亞告雲林縣議員江文登等人加重誹謗。

據雲林地檢署統計賄選情資有183件，其中告訴告發案件有21件，包括假消息、選舉賭盤、現金買票、旅遊、餐會等，檢警調積極偵辦中。

雲林縣第1選區立委候選人蘇治芬今天由競選總部發言人、雲林縣議員邱世文到雲林地檢署對同選區立委候選人張嘉郡和縣長張麗善提出誹謗告訴。

邱世文表示，張嘉郡陣營昨天公布影片中的遊覽車車長已出面說明沒人買票，張陣營仍透過手機通訊軟體散布不實言論，張麗善更在國民黨總統候選人韓國瑜造勢活動上抹黑蘇治芬，根本是「系統性抹黑」，呼籲檢方介入調查。

張嘉郡在律師陪同下到雲林地檢署告發蘇治芬的宣傳車透過廣播四處宣傳張嘉郡買票的假消息，試圖抹黑，影響選舉公正性，因此告蘇治芬意圖使人不當選、加重誹謗罪和公然侮辱罪。

謝淑亞則拿著有江文登署名「謝淑亞說：『吃毒沒罪』」的文宣到雲林地檢署提出告訴，謝淑亞強調自己主張毒品零容忍，但對手卻一再抹黑、造謠，只好尋求司法捍衛清白與公平正義。

謝淑亞告江文登等人違反選罷法和加重誹謗等罪，江文登回應，文宣內容有相關錄影帶記錄，只是具體陳述，可受公評，既然謝淑亞已提出告訴，一切待司法釐清。（編輯：黃世雅）1090110

選前最後1天，藍綠激烈攻防，國民黨籍雲林縣第1選區立委候選人張嘉郡（圖）認為同選區對手蘇治芬的宣傳車散布不實言論，10日到雲林地檢署提告蘇治芬意圖使人不當選等。 中央社記者姜宜菁攝 109年1月10日