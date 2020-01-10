台中市立委第5選區激戰 藍綠忙掃街

選前最後一天，民進黨台中市第5選區立委候選人莊競程（前左）10日與藝人「雞排妹」鄭家純（前右）一起展開車隊掃街，沿途受到民眾關注。中央社記者郝雪卿攝 109年1月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市立委第5選區藍綠選情緊繃，選前最後一天，民進黨立委候選人莊競程由立法院長蘇嘉全等人陪同車隊掃街；國民黨立委候選人沈智慧則與國民黨中央委員連勝文一起掃街。

尋求連任的沈智慧遇上民進黨新生代莊競程挑戰，選戰開打以來，兩人陷入激戰，明天就是選舉投票日，兩人都卯足全力迎戰，盼能贏得勝選。

莊競程白天馬不停蹄展開車隊掃街，一早與「雞排妹」鄭家純掃街拜票，雞排妹的粉絲早早就來莊競程競選總部等候，車隊掃街時也有很多鄉親喊凍蒜，雞排妹呼籲年輕人這次一定要出來投票。

擔任莊競程競選總部主委的交通部長林佳龍也陪同掃街拜票，林佳龍表示，民進黨的支持者一定要有危機意識，這次大選關係的不是誰勝誰負的問題，而是台灣的未來，所以有更多的中間選民、年輕人因此站出來，而莊競程是關鍵的一席，請大家全力支持。

蘇嘉全下午也陪同莊競程車隊掃街，蘇嘉全表示，這一戰是民主與威權的一戰，希望台灣人民可以攜手合作，守護民主，保衛台灣。

沈智慧今天也安排車隊掃街及徒步拜票，她請來連勝文陪同車隊掃街，連勝文接受媒體聯訪時表示，請大家要投票給國民黨總統候選人韓國瑜，台灣才有機會改變，才能重新回到正確的方向。

連勝文還說，這兩週來感覺氣勢有起來，第一線接觸選民的反應愈來愈好，如同倒吃甘蔗，充滿信心，好幾次大選最後一天他都是在台中，可以說是緣份，也請大家支持在國會表現傑出的立委沈智慧，希望可以開出高票。（編輯：黃世雅）1090110