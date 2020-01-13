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九華山地藏庵捐救濟金與年菜 溫暖弱勢家庭

最新更新：2020/01/13 17:26
九華山地藏庵董事長黃俊森（前左3）13日率董監事捐贈嘉義縣低收入戶冬令救濟金，並購買愛心年菜送邊緣戶，由縣長翁章梁（前左2）代表接受，並頒贈感謝狀。中央社記者蔡智明攝　109年1月13日
九華山地藏庵董事長黃俊森（前左3）13日率董監事捐贈嘉義縣低收入戶冬令救濟金，並購買愛心年菜送邊緣戶，由縣長翁章梁（前左2）代表接受，並頒贈感謝狀。中央社記者蔡智明攝　109年1月13日

（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）財團法人九華山地藏庵關心嘉義縣貧苦鄉親，今年捐贈逾新台幣1000萬元，透過縣政府發放低收入戶冬令救濟金及購買愛心年菜送邊緣戶，溫暖弱勢家庭。

九華山地藏庵董事長黃俊森今天率董監事，捐贈嘉義縣低收入戶冬令救濟金新台幣838萬元，每戶將發放4600元，由縣長翁章梁代表收下，並頒贈感謝狀。

另外，再捐贈180萬元，讓縣府購買愛心年菜，送給不符合低收入戶規定的邊緣戶。

黃俊森指出，九華山已經連續10幾年做冬令救濟的活動，希望讓弱勢家庭在年節前也能感受到溫暖，善款也來自社會各界，他要感謝許多默默行善的善信大德。

嘉義縣長翁章梁表示，九華山地藏庵從2004年起，就在農曆春節前，將溫暖傳送到嘉義縣各個角落，累計至2020年捐贈冬令救濟金及白米代金，超過8000萬元。

翁章梁指出，今年捐贈邊緣戶愛心年菜的寺廟及單位，除九華山地藏庵，還包括新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄大士爺廟、嘉邑行善團及福添福社會福利慈善基金會，由於善款充足，還額外提供邊緣戶每戶800元的年節紅包。（編輯：方沛清）1090113

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