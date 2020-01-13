寵物不落地 台南水道博物館貼心備推車

台南山上花園水道博物館園區首開先例，在園區內提供寵物專用推車，打造寵物友善環境，讓犬、貓等毛孩飼主可借用，真正達成「闔家出遊」。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年1月13日

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市山上花園水道博物館因園區風景優美成為熱門景點。但受限古蹟區寵物不得落地規定，曾造成攜帶寵物的民眾困擾。台南市文化局特別添購寵物專用推車，盼環境更友善。

台南市政府文化局指出，考量維護古蹟及園區遊客進出安全，台南市包括赤崁樓、億載金城、安平古堡、樹屋等收費的古蹟園區，原則上除了導盲犬等工作犬之外，遊客須自行準備提籃或推車，才能讓寵物入園。

文化局指出，去年10月開園的山上花園水道博物館腹地廣闊，其中收費的博物館區面積就達20公頃。工作人員礙於古蹟區的規定一再宣導，但仍有不少民眾牽著寵物要入園，被工作人員勸阻後也敗壞遊興。

除了加強宣導遊客自帶提籃、推車外，山上花園水道博物館已採購5部寵物推車，方便沒有攜帶的遊客臨時使用；開始提供服務後，民眾反映相當好。定期清理推車雖然增加同仁工作負擔，但提供更人性化的服務，也符合市長黃偉哲打造寵物友善城市的理念。

文化局表示，山上花園水道博物館計畫在花園區規劃寵物專用空間，寵物在特定區域內可與飼主一起遊憩。工程預計在春節連假前可以完成，飼主屆時可帶著寵物一起到博物館走春。（編輯：孫承武）1090113