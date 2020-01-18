主燈黃金錢鼠拿手機玩自拍 快來逛南投燈會入鏡

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投燈會今晚盛大登場，主燈「旋轉錢坤」是一隻「黃金錢鼠」拿著手機自拍，腳踏象徵財富金幣，模樣可愛又喜氣，搭配旋轉燈座，讓四周遊客都可拿手機與主燈錢鼠「玩自拍」。

南投燈會今晚到2月9日在南投縣會展中心登場，今年主燈是一隻黃金錢鼠拿著手機自拍，逗趣模樣可望成為燈會焦點，縣府表示，主燈「旋轉錢坤」錢鼠呈現民眾拿手機自拍潮流，也踩著象徵財運滾滾的金幣，搭配旋轉底座讓周圍遊客都可與這隻錢鼠「玩自拍」。

縣府觀光處表示，每年燈會最受歡迎的重慶銅梁火龍2月3日、7日、8日共將演出5場，還有15個主題區域以燈飾點亮南投，更有多項精彩活動，遊客白天可欣賞花海、觀賞富貴錢鼠彩繪作品、具創意的雕塑主題展，夜晚可散步燈海與浪漫情人橋、觀賞音樂水舞。

觀光處表示，生態滯洪池化身「漂浮之境」，首創漂浮式副燈；「光之庭園」燈區以大型立體裝置搭配發光互動遊憩設施，讓孩童還能在燈區中玩樂；「尋奇樂園燈區」用積木為素材，以遊戲、玩樂、原住民為主軸，展現南投高山、原住民等在地特色。

南投縣長林明溱說，南投燈會去年參觀人次達500萬人次，規模年年成長，今年邁入第5屆，縣府將會展中心廣場及貓羅溪兩岸打造成美不勝收的燈區、景觀花海，還有銅梁火龍、樂團、舞蹈團演出，讓遊客從早玩到晚，相信可成為討論度最高的地方燈會。（編輯：陳俊碩）1090118