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領當選證書 陳歐珀：下屆縣長大選願當桶箍

最新更新：2020/01/21 18:16
第10屆立法委員選舉宜蘭縣選區由民進黨籍陳歐珀（右）順利連任當選，宜蘭縣選委會主委林茂盛（左）21日前往陳歐珀的溪北服務處，送交當選證書。（陳歐珀辦公室提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　109年1月21日
第10屆立法委員選舉宜蘭縣選區由民進黨籍陳歐珀（右）順利連任當選，宜蘭縣選委會主委林茂盛（左）21日前往陳歐珀的溪北服務處，送交當選證書。（陳歐珀辦公室提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　109年1月21日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭縣立委當選人陳歐珀前年參選縣長失利，今年轉戰立委順利連任。對於是否不再爭縣長大位，他今天受訪時說，「沒有跟任何人承諾過」，但他願當桶箍，協助他人參選公職。

第10屆立委選舉宜蘭縣選區結果日前揭曉，民進黨籍陳歐珀順利三連霸連任宜蘭縣唯一一席立委。

宜蘭縣選舉委員會主任委員林茂盛今天下午前往陳歐珀溪北服務處，送達立委當選證書。

陳歐珀在前年參選宜蘭縣長失利後，又爭取這次立委選舉，一度引發民進黨內雜音。宜蘭地方外傳，陳歐珀在立委選前曾與黨內達成不再選下屆縣長的共識，這屆立委選舉才能獲得民進黨各派系全力動員、支持。陳歐珀順利連任後，是否會參選下屆縣長，外界關注。

陳歐珀接受媒體聯訪時對此澄清，「我沒有跟任何人承諾過」，但他強調，民進黨能維持團結和諧氣氛與合作方式，大家要珍惜這個得來不易的合作基礎，他願意當未來宜蘭地方選舉的桶箍，協助其他人參選任何公職。

媒體進一步追問是否參選縣長，陳歐珀語帶保留說，他沒有答應人家，他沒有那麼講。（編輯：張銘坤）1090121

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