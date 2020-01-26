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因應武漢肺炎 賴峰偉籲提升機場防疫等級

最新更新：2020/01/26 14:56
澎湖縣長賴峰偉（左5）26日在澎湖機場慰問春節各航空交通疏運人員，並表示，春節國內、外旅客進出量大，因應武漢肺炎疫情，呼籲中央政府提升機場防疫等級，加派防疫人員並增設紅外線體溫測量儀等。（澎湖縣政府提供）中央社 109年1月26日
澎湖縣長賴峰偉（左5）26日在澎湖機場慰問春節各航空交通疏運人員，並表示，春節國內、外旅客進出量大，因應武漢肺炎疫情，呼籲中央政府提升機場防疫等級，加派防疫人員並增設紅外線體溫測量儀等。（澎湖縣政府提供）中央社 109年1月26日

（中央社澎湖縣26日電）澎湖縣長賴峰偉今天表示，春節國內、外旅客進出量大，但離島醫療資源有限，因應武漢肺炎疫情，呼籲中央政府提升機場防疫等級，加派防疫人員並增設紅外線體溫測量儀等。

澎湖縣選出的民主進步黨籍立法委員楊曜也向交通部民用航空局與航港局等反映，務必在最短期間內，於機場和港口等出入境增設紅外線體溫測量儀等。

大年初二回娘家，交通流量高，賴峰偉在澎湖機場慰問航空公司、航空站、軍方及聯合候補櫃台人員，感謝犧牲假期，完成交通疏運辛勞。

賴峰偉表示，今年春節除增開包機架次疏運，國防部年前適時啟動軍機支援，年後也會視現場補位人潮適時啟動疏運，讓鄉親都能返鄉和順利回工作崗位。（編輯：李明宗）1090126

大年初二回娘家，交通流量高，澎湖縣長賴峰偉（前左）26日在澎湖機場慰問航空公司、航空站、軍方及聯合候補櫃台人員，感謝犧牲假期，完成交通疏運辛勞。（澎湖縣政府提供）中央社 109年1月26日
大年初二回娘家，交通流量高，澎湖縣長賴峰偉（前左）26日在澎湖機場慰問航空公司、航空站、軍方及聯合候補櫃台人員，感謝犧牲假期，完成交通疏運辛勞。（澎湖縣政府提供）中央社 109年1月26日

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