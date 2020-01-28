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屏東勝利星村創意生活園區 全台街廓保存最完好

最新更新：2020/01/28 09:46
勝利星村全台將軍屋最多眷村屏東市勝利星村創意生活園區是全台街廓保存最完好的眷村，這裡有60多戶將軍之屋，也是全台將軍屋最多的眷村。圖為孫立人將軍行館。中央社記者郭芷瑄攝　109年1月28日
勝利星村全台將軍屋最多眷村屏東市勝利星村創意生活園區是全台街廓保存最完好的眷村，這裡有60多戶將軍之屋，也是全台將軍屋最多的眷村。圖為孫立人將軍行館。中央社記者郭芷瑄攝　109年1月28日

最多將軍屋的眷村1（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東市勝利星村創意生活園區一棟棟日式眷舍逐批修復，84年前的軍官日式宿舍重現，這個軍官眷村建築美到常讓遊客流連忘返，是全台街廓保存最完好的眷村。

勝利星村創意生活園區V.I.P Zone是目前全台少見街廓保存良好的眷村，民國2016年11月文化部提出再造歷史現場計畫，屏東縣以飛行場為背景，提送屏東飛行故事（勝利、崇仁眷村）再造歷史場域計畫，2018年2月獲得文化部以前瞻計畫核定，經費新台幣4億8558公頃。

1927年日本陸軍飛行第八聯隊進駐屏東，1930年擴編為第三飛行團，為了安置軍方人員，在屏東飛行場（現屏東空軍機場）附近興建大批官舍，戰後被國軍接收再擴增，自此讓屏東市區充滿濃濃的眷村文化風情。

園區獲保留的官舍共69棟，有的1棟2戶，有的獨棟獨戶，文化處調查，全區約有近百戶，落成時間橫跨日治時期與戰後初期，縣政府自軍方接收眷村園區後，2007年登錄為歷史建築，2018年取名「勝利星村創意生活園區」，文化處表示，取名「星」意旨承將軍居住之地。園區含括勝利眷村與崇仁眷村。

一般民眾熟悉的青島街在勝利眷村，也是園區最先有商家營運的區域，在再造歷史場域經費挹注下，縣政府一批批修復官舍，近2年，一棟棟官舍重現原貌，有些已被文創業者進駐，或營業或當工作室，迴異於青島街的美食區。

官舍修復，整個園區已逐漸呈現昔日將軍聚集地的風貌，偌大庭院有著花木扶疏和老樹，軍官居住的建築自是不同庶民，連日本人來到園區，都驚訝在日本很難找到如此一大片的類似建築。

文化處處長吳明榮表示，整個勝利星村創意生活園區約11公頃，所保留的官舍高達90%以上，是全台少見街廓保存良好的眷村，也是面積最大的軍官眷村，目前已有20多戶餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等文創產業進駐。

園區去年完成新修復19戶，1月底完成招商，招商對象以旅宿業者及具工藝、藝術、複合式餐飲與生活風格的店家、工作室、通路平台等具創新、地方特色與跨界思維的創意生活產業業者為主，讓園區在活化歷史場域上更多元的利用。（編輯：孫承武）1090128

勝利星村裡的官舍每戶都有上百坪，偌大庭院有著花木扶疏和老樹，軍官居住宿舍自是不同庶民，連日本人來到園區，都驚訝在日本很難找到如此一大片的類似建築。中央社記者郭芷瑄攝 109年1月28日
勝利星村裡的官舍每戶都有上百坪，偌大庭院有著花木扶疏和老樹，軍官居住宿舍自是不同庶民，連日本人來到園區，都驚訝在日本很難找到如此一大片的類似建築。中央社記者郭芷瑄攝 109年1月28日
勝利星村進駐的業者多元，除了美食外，也有不少文創人士進駐。圖為進駐業者以生態保護推廣為駐店目標。中央社記者郭芷瑄攝 109年1月28日
勝利星村進駐的業者多元，除了美食外，也有不少文創人士進駐。圖為進駐業者以生態保護推廣為駐店目標。中央社記者郭芷瑄攝 109年1月28日
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