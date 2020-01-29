台東嘉明湖成雪白世界 山友堆雪人

台東嘉明湖國家步道於28日開始飄雪，自海拔2880公尺向陽山屋至嘉明湖3340公尺，步道自3.5公里處以上路段及山屋都被皚皚白雪覆蓋，形成一片銀白森林。（山友陳哲源提供）中央社台東傳真 109年1月29日

（中央社台東29日電）連續2天飄雪，天使的眼淚-嘉明湖變成雪白世界，林務局台東林管處表示，從向陽山屋開始到嘉明湖都被白雪覆蓋，山友還在山屋堆了一個成人高的雪人。

林務局台東林管處今天表示，連日的低溫加上足夠水氣，嘉明湖國家步道於28日凌晨開始飄雪，自海拔2880公尺的向陽山屋至海拔3340公尺的嘉明湖，步道及山屋都被皚皚白雪覆蓋，形成一片銀白森林美景，嘉明湖四周成雪白世界。

台東林管處表示，由於向陽山屋附近積雪量不大，今天起天氣放晴，向陽山屋周邊已開始融雪，嘉明湖因位於較高海拔地區，民眾仍應備妥雪地裝備如頭盔、冰爪、冰斧、雪鏡及足夠保暖等雪攀裝備，並應檢視自身雪地攀登經驗與能力，以確保登山安全。

台東林管處提醒，氣溫持續偏低，嘉明湖國家步道路面岩層極易結冰濕滑，無雪地攀登經驗者請勿貿然上山；林管處也將於嘉明湖國家步道登山服務站實施雪地登山宣導措施，步道訊息將隨時於官網、相關臉書粉絲專頁露出，請登山的民眾持續關注相關更新訊息。（編輯：陳清芳）1090129