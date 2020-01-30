5歲退役搜救犬開放寄養 北市消：可申請

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市消防局今天表示，為鼓勵民眾參與搜救犬馴養，從民國104年開放退役搜救犬寄養在民間家庭，至今有6隻搜救犬已被飼養，即日起，5歲德國牧羊犬開放接受民眾申請寄養。

北市消發布新聞稿指出，台北市搜救隊搜救犬小組自89年9月21日成立至今，代表國家執行伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災等國際人道救援任務，並多次支援各縣市風災、震災、山難等任務。

消防局表示，從104年8月28日起開放退役搜救犬寄養在民間家庭，至今共6隻搜救犬由熱心民眾飼養，都獲得良好照顧。為鼓勵民眾發揮愛心，今年開放寄養搜救犬活動，犬隻名字為Humble，是5歲公狗、德國牧羊犬，申請期限從即日起至2月17日止。

申請民眾須居住一樓，且有庭園或空地面積達10平方公尺以上，以台北市民為優先考量，搜救犬飼料及副食品由消防局負擔，並依犬隻在搜救犬隊飼育時的食量申請領取，每次以一個月份為原則。

消防局表示，搜救犬若生病或其他異常情形需就醫時，應通知搜救犬隊，並由搜救犬小組評估，非危急狀況，搜救犬小組可帶犬隻就醫；危急時，可由寄養家庭先帶犬隻前往就醫，並請獸醫師開立醫療證明、統一發票或其他符合規定單據，事後可申請相關經費。

有意申請民眾，可洽詢消防局災害搶救科，電話為02-2729-7668轉6323。（編輯：陳俊碩）1090130