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梨山高麗菜結冰 農民：口感會更香甜

最新更新：2020/02/01 15:20
寒流來襲，海拔1900多公尺的台中市梨山地區1日清晨出現攝氏零下6度低溫，當地農友發現高麗菜都結冰。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年2月1日
寒流來襲，海拔1900多公尺的台中市梨山地區1日清晨出現攝氏零下6度低溫，當地農友發現高麗菜都結冰。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年2月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）寒流來襲，各地氣溫下降，台中市梨山地區的高麗菜今天清晨被發現都結冰了，當地農民認為，留在農地的高麗菜，冰凍後口感會更香甜，且低溫也有助溫帶果樹的花芽分化更好。

這波寒流讓全台各地出現低溫現象，海拔1900多公尺的台中市梨山地區，清晨更出現攝氏零下6度的氣溫，當地農友發現種植的農作物都出現結冰情形，還有果園內的儲存水也結了一層薄冰。

對此，當地農民台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉則認為，還好有這波寒流，可以讓當地種植的溫帶果樹花芽分化更好，包括水蜜桃、雪梨、蜜梨、新世紀梨等，開花結果的條件更具備。至於留在農地的高麗菜，冰凍後也會更香甜。

羅進玉表示，前年受暖冬影響，造成整個梨山地區的雪梨，開花結果率只有1成，幾乎全軍覆沒，看到昨天跟今天早上的低溫，讓農友稍稍鬆了一口氣。農為立國之本，古今中外皆然，期待政府對農業發展莫懈怠。

羅進玉也不忘行銷梨山地區的觀光產業，他說，這幾天的低溫，可以讓櫻花開得更漂亮，歡迎大家到武陵農場及梨山地區賞櫻花。（編輯：陳俊碩）1090201

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