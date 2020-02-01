更多編輯台推薦新聞：
台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗
生活

台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息
文化

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息

全民防疫 台糖教自製消毒酒精
生活

全民防疫 台糖教自製消毒酒精

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
越南防武漢肺炎突禁台灣航班 星宇航空起飛前返機坪
首頁 / 地方

提升公部門美學 花蓮縣府推12款特色名片

最新更新：2020/02/01 17:04

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣政府推出新版名片，邀請在地青年設計師挑選代表性物件，設計出12款名片款式，縣長徐榛蔚透過臉書公布名片設計，除了提升公部門美學，還可透過交換名片行銷花蓮。

徐榛蔚貼文表示，這次名片設計以「觀光、自然、人文、漁農」為基礎，挑選12個具代表性的農特產、景點、人文等，包括新城鄉的外海常客曼波魚、南區的金針花都入選。

12款名片包括曼波魚、金針花、七星潭、豐年祭、長春祠、太魯閣牌樓、文旦、咖啡豆、苦茶樹、鯉魚潭紅面鴨、花蓮火車站及泛舟，因應各特色搭配較為鮮明的代表色。

花蓮縣政府表示，過去縣府員工名片正面是統一設計，背面自行決定，通常就是空白一片，這次經過縣府設計推出12款圖樣，公告在縣府網站，提供員工自由挑選喜歡的樣式。

徐榛蔚表示，希望由縣府作為領頭羊，透過公部門美學提升，帶領花蓮走向有文化底蘊、設計創新的一級城市，也期許縣府人員透過交換平片行銷花蓮。

貼文底下網友留言「有創意」、「都很別緻、簡單風格又容易辨識」、「好想搜集一套」，也有人提議「可以設計成明信片」。（編輯：陳俊碩）1090201

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報