提升公部門美學 花蓮縣府推12款特色名片

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣政府推出新版名片，邀請在地青年設計師挑選代表性物件，設計出12款名片款式，縣長徐榛蔚透過臉書公布名片設計，除了提升公部門美學，還可透過交換名片行銷花蓮。

徐榛蔚貼文表示，這次名片設計以「觀光、自然、人文、漁農」為基礎，挑選12個具代表性的農特產、景點、人文等，包括新城鄉的外海常客曼波魚、南區的金針花都入選。

12款名片包括曼波魚、金針花、七星潭、豐年祭、長春祠、太魯閣牌樓、文旦、咖啡豆、苦茶樹、鯉魚潭紅面鴨、花蓮火車站及泛舟，因應各特色搭配較為鮮明的代表色。

花蓮縣政府表示，過去縣府員工名片正面是統一設計，背面自行決定，通常就是空白一片，這次經過縣府設計推出12款圖樣，公告在縣府網站，提供員工自由挑選喜歡的樣式。

徐榛蔚表示，希望由縣府作為領頭羊，透過公部門美學提升，帶領花蓮走向有文化底蘊、設計創新的一級城市，也期許縣府人員透過交換平片行銷花蓮。

貼文底下網友留言「有創意」、「都很別緻、簡單風格又容易辨識」、「好想搜集一套」，也有人提議「可以設計成明信片」。（編輯：陳俊碩）1090201