花蓮實名制口罩寄錯遭收回 最快6日中午後開賣

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）口罩實名販售將在明天上路，但花蓮多家藥局發現中央配送的口罩似乎送錯了。花蓮縣藥師公會理事長林憶君今天表示，已緊急收回口罩，外科口罩預計明天到貨，最快中午後開賣。

林憶君今天接受中央社記者訪問指出，原本今天應該到貨的防疫用外科口罩，多家藥局卻反映收到的是外科手術口罩，疑似在配送過程中出現問題，目前口罩已全數收回，預計明天才會到貨，據她了解，宜花東都有同樣問題。

林憶君指出，每個販售點每天的成人口罩約200片，花蓮外科口罩配額一天約2萬多片，由中央統一寄送後，再由各家指定藥局分裝販售，但因花蓮地形狹長，配送時間難確定，且各家藥局也有營業工作，所以無法掌握統一販售時間。

林憶君表示，口罩明天一定會配送到指定藥局，但無法掌握詳細販售時間，若藥局早上收到口罩，分裝後最快中午就能開賣，呼籲民眾不要一早就去排隊，也請民眾耐心等待。

購買口罩實名制規定每人一次限購2片，7天內只能購買1次，2片10元，以身分證字號末碼分流購買，每週一、三、五開放身分證字號末碼為奇數民眾購買，星期二、四、六開放偶數購買，星期日則不限身分證字號。（編輯：洪學廣）1090205