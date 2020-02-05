苗縣救生育率 520起登記結婚送金鏟子祝好孕

苗栗縣政府民政處長彭基山5日表示，自5月20日起，設籍苗栗縣新婚夫妻到縣內任一戶所辦理結婚登記，將獲贈1只金鏟子，祝福「好運（孕）鏟（產）子」。中央社記者管瑞平攝 109年2月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）少子化已成國安問題，苗栗縣政府民政處今天表示，5月20日起設籍縣內新婚夫妻到各戶所辦理結婚登記，將獲贈1只金鏟子，祝福「好運（孕）鏟（產）子」，盼促進生育率。

苗栗縣政府今天舉行施政說明會，縣長徐耀昌率各局處團隊說明未來3年施政力求創新、求變、接地氣，並儘可能「在施政上，從小照顧到老」，「在建設上，從基礎建設做到前瞻發展」，各局處共提出200項創新亮點計畫，依推動期程分為「今年啟動並完成」86項、「今年啟動、民國111年前完成」57項以及「今年爭取、111年前施作或完成」57項。

其中民政處推出「祝生好孕 苗繪幸福」，以金鏟子贈新婚夫妻鼓勵生育，自5月20日起，凡設籍苗栗縣新婚夫妻至縣內任一戶政事務所登記結婚，即致贈新人金鏟子1只，盼藉民間習俗祝福「祝生好孕」早生貴子，從而促進提升生育率。

民政處長彭基山指出，苗栗縣每年新生人口數，從民國91年的近7000人，到去年僅有3000餘人，「不到20年已掉了1倍，今年力拚達3000人更是保衛戰」。他說，以苗栗縣目前財政狀況，要和其他縣市在生育補助上分庭抗禮有困難，即便縣府能擠出財源，礙於財政受中央控管，非法定支出項目不得編列，只好尋其他途徑，希望刺激新人「肯婚、肯生」。

媒體詢問，同婚新人是否同樣獲贈「金鏟子」，彭基山說，縣內同婚登記累計到目前有37對，數量並非太高，會徵詢新人意見，若同婚新人願意、也喜歡，一樣會贈送；至於金鏟子設計、材質目前尚未定案，會多方徵詢意見，力求有收藏價值，並讓新人喜歡。

徐耀昌表示，各局處所提創新施政計畫，已擇定30項重點項目，包括招商破兆行動、多項觀光建設、道路工程、醫院布建、公園興建及社福、教育藝文等計畫，將專案列管隔週滾動檢討，其餘170案也將每季或每半年檢討執行進度，落實推動。（編輯：卞金峰）1090205