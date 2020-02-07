戴口罩跑行程挨批 韓國瑜：示範基本防疫

高雄市長韓國瑜（左）7日面對媒體提問，有人批評他一直戴口罩是「錯誤示範」時表示，高雄目前是一級防疫開設，他是指揮官，如果他不戴，外面是不是又要講一級防疫城市的指揮官自己都不戴；他覺得這是最起碼的示範作用。中央社記者董俊志攝 109年2月7日

（中央社記者陳朝福高雄7日電）民進黨高雄市議會黨團書記長林智鴻等今天批評高雄市長韓國瑜最近戴口罩跑行程，是錯誤示範。韓國瑜表示，高雄一級防疫開設，他是指揮官，示範戴口罩、勤洗手等基本防疫作為。

民主進步黨高雄市議會黨團幹事長陳致中率多名黨團議員在議會舉行「我OK，你先領」記者會指出，韓國瑜防疫指揮漏洞百出，對防疫物資口罩的使用與時機做錯誤示範，口罩物資配發未落實在最需要的第一線醫療防疫人員身上，呼籲韓國瑜不要浪費口罩資源。

韓國瑜下午前往漢程客運金獅湖站慰勞第一線運將辛勞，面對媒體提問遭批評一直戴口罩是「錯誤的示範」問題時表示，高雄目前是一級防疫開設，他是指揮官，如果他不戴，外面是不是又要講一級防疫城市的指揮官自己都不戴。

韓國瑜指出，他認為這起碼能起示範作用，戴口罩、勤洗手及量體溫是最基本的，如果依照日本一些專家估計3、4月疫情會大爆發的話，等於現在還沒有到達熱點，所以他還是建議民眾要戴口罩。

為加強防疫，韓國瑜表示，高市流行疫情指揮中心特別從中央分配的口罩中，提供1萬片給高雄市公共運輸駕駛與第一線服務人員使用，並規範執勤前量體溫、執勤期間戴口罩。

他並肯定漢程客運配合中央防疫政策，鼓勵駕駛的配偶申請「防疫照顧假」，並發給配偶6成薪，讓駕駛無後顧之憂，能繼續駕駛公車服務市民。

漢程客運總經理韓洪開表示，春節後皆已預備足夠駕駛人力，考慮大眾運輸為市民基本需求，一旦過多駕駛要申請「防疫照顧假」，恐造成行的不便，為讓駕駛安心持續在運輸崗位上為民服務，只要所屬司機的配偶申請「防疫照顧假」，公司就補貼配偶6成薪。（編輯：戴光育）1090207