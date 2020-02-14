更多編輯台推薦新聞：
製作寄生上流談貧富差距 她來自南韓最富有家族
娛樂

製作寄生上流談貧富差距 她來自南韓最富有家族

治療武漢肺炎經驗 台灣首登權威醫學期刊
生活

治療武漢肺炎經驗 台灣首登權威醫學期刊

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

減緩武漢肺炎衝擊產業 黃偉哲：媒合業者紓困

最新更新：2020/02/14 11:47

（中央社記者張榮祥台南14日電）武漢肺炎延燒，台南市政府疫情因應小組已成立，台南市長黃偉哲今天表示，將掌握中央紓困方案，媒合業者爭取，以減緩對台南產業的衝擊。

武漢肺炎已對經濟帶來衝擊，黃偉哲認為需要長期解決，台南市各項因應計畫將採波段式逐步推動，現階段將輔導產業強化內部職能、數位轉型等，共同朝向開發新市場、新服務的目標前進。

黃偉哲表示，行政院會昨天也提出經濟內需型產業、農業、交通等3大類紓困、輔導及振興方案：觀光運輸產業分短、中、長期提出紓困、復甦及升級轉型計畫，呼應內需型產業需求，並協助農產品多元行銷、通路媒合、拓展外銷市場及紓困貸款。

台南市政府研究發展考核委員會也發布新聞稿指出，市府以宅經濟、鄉野經濟、保健經濟等3大主軸，共同籌劃因應策略，擬定共享經濟與隨選經濟，建立「台南好物專區」，讓台南好物一站購足，並洽接外送平台，市民只要在家動動手指，服務就來。

在農漁畜運銷方面，台南市鳳梨產銷已受到衝擊，市府將積極拓展外銷新市場，建立多元行銷管道刺激消費；另強化觀光旅遊，推動偏鄉經濟，協助媒合中小企業爭取中央紓困補助或貸款；台南市計程車也已做好防疫準備，是自由行旅客及市民移動的好選擇。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正式定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。中央流行疫情指揮中心與WHO公布的國際資訊接軌，但同時方便民眾理解，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」。（編輯：黃世雅）1090214

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報