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居家檢疫人數增 新北將設關懷中心提供服務

最新更新：2020/02/18 14:16
針對鴻海集團要在新北設口罩工廠的問題，新北市長侯友宜（右）18日表示，非常謝謝鴻海要在新北市設口罩工廠，市府也會全力協助，希望鴻海在防疫物資上能提供更多的產量。中央社記者王鴻國攝　109年2月18日
針對鴻海集團要在新北設口罩工廠的問題，新北市長侯友宜（右）18日表示，非常謝謝鴻海要在新北市設口罩工廠，市府也會全力協助，希望鴻海在防疫物資上能提供更多的產量。中央社記者王鴻國攝　109年2月18日

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北因應武漢肺炎居家檢疫需求，累計人數已逾5500人，新北市長侯友宜今天表示，20日將結合民間及各局處資源成立居家檢疫「關懷服務中心」，以提供關懷及送餐等協助。

侯友宜今天一早就召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第12次應變會議」聽取最新疫情報告，隨後又趕往三重參加重陽派出所落成等市政行程。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，因為中央檢疫上「把網撒得比較大」，使得新北居家檢疫的人數不斷上升，居家檢疫現有4431人，若再加上原有已經檢疫完成的人，目前人數已達5500多人。

侯友宜表示，在要求檢疫者不能亂跑，也要提供送藥、就醫及心理諮商、送餐等服務，將結合所有民間及各局處資源，成立一個居家檢疫的「關懷服務中心」來提供服務。

他表示，將讓居家檢疫者能夠得到滿滿的照顧，但是如果有故意逃跑的或故意隱匿行蹤者絕對不予寬貸。中央跟地方成立防疫指揮體系，不管是什麼層級，只要同心齊力就沒有問題了。防疫的工作穩紮穩打，全力的防疫，相信能把疫情的傷害降到最低。

媒體詢及鴻海集團要在新北設口罩工廠的問題，侯友宜表示，非常謝謝鴻海要在新北市設口罩工廠，市府也會全力協助，希望鴻海在防疫物資上能提供更多的產量，所以，「現在已經快完成了，這是一個好事」。至於鴻海在台的口罩產能有多少的問題，侯友宜表示，「產能當然是愈多愈好」。（編輯：張銘坤）1090218

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