為西藏自由而騎活動 跨黨派台北市議員相挺

今年是西藏抗暴61週年，包含民進黨、社民黨、時代力量等跨黨派台北市議員19日共同出席「為西藏自由而騎」活動，呼籲台北市政府應協助西藏台灣人權連線等民間社團舉辦的西藏抗暴日遊行。中央社記者劉建邦攝 109年2月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）今年是西藏抗暴61週年，包含民進黨、社民黨、時力等跨黨派台北市議員今天共同出席「為西藏自由而騎」活動，呼籲北市府應協助西藏台灣人權連線等民團舉辦的西藏抗暴日活動。

西藏台灣人權連線上午在台北市議會大門外召開記者會，包含民主進步黨北市議員吳沛憶、社會民主黨議員苗博雅、時代力量議員黃郁芬、無黨籍議員林亮君及邱威傑、香港邊城青年代表等人皆出席響應。

吳沛憶表示，去年6月曾提案建議北市府在西藏路舉辦西藏抗暴日紀念活動，議會已二讀通過，但北市府至今仍未提出具體規劃，呼籲市府應站在人權立場思考。此外，武漢肺炎疫情嚴峻，相關報導也凸顯中國黑箱專制治理問題。

苗博雅說，新一屆立委進入立法院後成立西藏人權連線，僅民進黨、台灣基進黨、時力的立委加入，國民黨、民眾黨仍未對西藏人權議題進行回應，也發現許多過去不太關心人權運動的政治人物，因武漢肺炎疫情議題，忽然變成人權公約專家，並對外呼籲政府尊重人權，希望這些政治人物以同樣態度，面對西藏人權議題。

黃郁芬指出，台灣民眾長期生活在自由民主社會，應盡力協助被獨裁政權壓迫且離開家園的西藏人。

主辦單位提及，今天是第2次「2020為西藏自由而騎」，後續也規劃一系列活動，內容可上「西藏台灣人權連線」臉書專頁查詢。（編輯：張雅淨）1090219