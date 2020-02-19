不畏武漢肺炎 高中生組團赴泰北傳愛

（中央社記者趙麗妍台中19日電）不畏武漢肺炎疫情，台中市私立弘文高中50名師生日前帶著消毒水、口罩前往泰北偏鄉進行學習活動，行程中割捨所有觀光景點，直奔山區服務學校，此趟志工行中獲得成長。

弘文高中國際志工團，1月底前往泰北進行服務學習，2月9日返台，校方指出，本來有51名同學報名參加，但因武漢肺炎疫情，有4名學生因家長憂心疫情而退出。

47名學生在3名老師的帶領下，一行人帶著全校募集的新台幣10萬元捐款、台中扶輪社挹注10萬元，前進泰北進行志工服務。

為落實武漢肺炎防疫工作，師生身上都帶著消毒水、20個以上口罩，沿途嚴謹戴上口罩，在機場或任何場所隨時噴灑消毒水，上遊覽車前口罩全換、行李及全身總消毒等都不馬虎。此行割捨所有觀光與人群聚集景點，直奔山區服務學校，所有學生毫無怨言，全力配合。

弘文高中表示，11天的泰北志工，孩子深刻體驗生活的困境、學習環境的落差、當老師的不易，學生的感受是深刻的；回到台灣來，孩子深深感到幸福與珍惜。（編輯：黃世雅）1090219