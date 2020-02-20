助新北藥師發口罩 蘇巧慧徵志工團結防疫

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市藥師公會理事長陳昭元號召志工協助藥師販售口罩，獲立委蘇巧慧等人響應。藥師公會也號召平常提供居家服務的藥師，提供居家防疫用藥諮詢與送藥，盼攜手團結共同防疫。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，新北市政府今天成立居家防疫關懷中心，以電話方式提供醫療、用藥及心理關懷諮詢或視訊問診服務，並安排有就醫需求者轉介至指定醫院就醫。

新北市政府民政局表示，個案若有領藥需求而無親友代領者，由社區藥局藥師協助送藥到宅，並以電訪提供用藥指導或諮詢。

新北藥師公會理事長陳昭元今天晚上接受中央社記者訪問表示，新北有1140家社區藥局投入實名制販售口罩，大家都很辛苦。尤其，單人藥局與門前藥局的藥師人力更吃緊，接著又有防疫酒精販售業務，「有些都快累倒，快撐不住了」。

陳昭元表示，市長侯友宜很關心藥師人力問題，但市府投入居家防疫人力吃緊，他聯繫民主進步黨籍立法委員吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸，及中國國民黨籍新北市議員江怡臻、葉元之、邱烽堯等，號召志工協助販售口罩，減輕藥師壓力。

他說，很感謝立委吳秉叡在疫情初期就動員後援會協助大新莊地區藥局人力。另外，公會號召藥師照護委員會有居家服務經驗者，投入居家防疫關懷的用藥諮詢與送藥服務。

立委蘇巧慧今天在臉書（facebook）粉絲頁表示，「口罩實名制」讓更多人能拿到珍貴的防疫物資，但各地藥局面臨巨大的工作量，防疫關頭急需志工一臂之力，響應新北市藥師公會與新北市西藥商業同業公會號召，徵求志工協助包裝口罩、發放號碼牌、維護排隊秩序，為防疫貢獻心力。

新北板橋一家社區藥局藥師表示，她動員4名親友協助包裝口罩，維持秩序，對公會配套措施希望提供志工防疫口罩與消毒酒精。

新北新莊區一名藥師表示，今天發口罩數量雖比較多，但過程順利，因工時與工作量加倍，若有公會志工投入人力更佳。（編輯：張芷瑄）1090220