侯友宜：新北防疫視同社區感染 全面迎戰

新北市長侯友宜（前右2）23日到新莊國小視察開學前各校防疫物資的配發作業時表示，開學在即，防疫全力備戰，防疫物資共準備110萬個口罩、1萬支耳溫槍和額溫槍、1萬1000公升酒精。中央社記者王鴻國攝 109年2月23日

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市長侯友宜今天視察校園防疫物資的配發作業時表示，防疫視同作戰，新北採視同社區感染的方式，全面迎戰；要求公務員非必要勿出國到第二級、第三級高風險疫情國家。

侯友宜今天上午到新莊國小視察開學前各校防疫物資的配發作業時接受媒體聯訪時表示，開學在即，防疫全力備戰，防疫物資共準備110萬個口罩、1萬支耳溫槍和額溫槍、1萬1000公升酒精，同時要求各校不斷進行防疫演練，落實「三級防護健康五原則」到位，讓所有家長及老師都清楚各自扮演的防疫角色。

他在答覆媒體詢問時重申，防疫只有過，沒有不及，所以不管是幾級開設，對他來講永遠是一級開設。

他表示，昨天找來防疫專家及17個急救責任醫院院長開會，要求全面擴大篩檢並做到防疫滴水不漏，一定要把防疫視同作戰，採視同社區感染的方式，全面迎戰，才能守護402萬市民的安全。

他被問到公務人員不要到高風險疫情國家的問題表示，他對所有公務體系的夥伴都再三的說明，非必要，不要出國到第二級、第三級被列為高風險疫情的國家，「真的，沒有必要在這個時候出國」。

至於媒體詢及台北市長柯文哲不知道確診個案個資及參與防疫應變會議次數多寡，以及是否贊成公布確診個案所在地等問題，侯友宜都未正面回應。

侯友宜強調，「中央怎麼規定，我就怎麼做」，中央跟地方的指揮是一條鞭，不分你跟我，防疫面對的只有一個共同的敵人，就是武漢肺炎，大家不需要對立，也不需要衝突，更不需要口水，中央和地方同心齊力，共同捍衛台灣及保護市民安全。（編輯：李錫璋）1090223