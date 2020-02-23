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武漢肺炎疫情未歇 南投觀光樂園兩樣情

最新更新：2020/02/23 18:03

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）武漢肺炎疫情未歇，草屯鎮一處室內觀光村宣布明天起暫停營業，魚池鄉則有樂園因正值櫻花盛開，維持營運水準，國姓鄉一處渡假村28日到3月1日則推出二二八連續假期優惠搶客。

武漢肺炎疫情未歇，衝擊旅館、餐廳、觀光業，部分遊樂區業績也受影響，泰雅渡假村休閒營運部經理李浩瑋說，疫情爆發後，入園人數下滑，春節後原本該準備迎接學校旅遊旺季，每天預估可有數千名遊客，但近期人潮大減，業者只好努力想辦法，推優惠拉抬業績。

為搶攻二二八連假商機，泰雅渡假村總經理李吉田表示，許多人不敢出門旅遊，直接衝擊觀光旅遊業，因此二二八連假特別推出中午前入園免門票、露營免門票、住宿5折等多重優惠，希望鼓勵民眾這段時間多到戶外親近大自然、泡溫泉，相信對人體無害。

九族文化村的吉野櫻目前正盛開、富士櫻花開約3、4成，而八重櫻正值落花，美不勝收。園區經理黃瑞奇說，春節至今入園人數與往年差異不大，受疫情影響不明顯，例如昨天就有9000多人入園，推測與園內櫻花盛開有關，民眾防疫「悶久了」，都想來開放場地走走放鬆。

位於草屯鎮的寶島時代村是南投縣最大「室內」懷舊造景觀光主題村，業者今天下午表示，為因應新型冠狀病毒疫情，配合政府防疫措施，明天起將休村暫停營業，至於恢復營業日期，將視後續疫情發展再通知。（編輯：洪學廣）1090223

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