文湖線電聯車改裝 空間增加座椅包覆度高

（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北捷運表示，為提升搭乘舒適度，改裝370型電聯車內部空間，調整座椅弧度曲線及增加車廂空間；目前一部列車已經改裝完成，即日起上線，試辦6個月。

台北捷運表示，為紓解文湖線尖峰時間搭乘人潮，並提升旅客乘坐舒適度，維修團隊規劃370型電聯車內部空間改裝工程，在不影響列車原有構造與機件，調整座椅弧度曲線及增加車廂空間。

目前一部列車已經改裝完成，即日起上線營運，預計試辦6個月，持續觀察旅客反應，評估後續370型車隊改裝計畫。

本次文湖線列車改裝有兩大重點，首先，對於旅客反映座椅弧度曲線問題加以調整，將部份座椅全面更換為包覆性高、提升腿部支撐性的設計；原本雙人座的座椅改裝成三人座椅，列車總座位數則從76個增加為84個。

在活絡車廂空間方面，試辦移除行李架（含行李架對向1組座椅）與部份車廂入口立柱，方便輪椅及幼兒推車旅客進出車廂，另外，移除行李架及部份立柱後所增加的空間，除了可供行李置放外，站立空間更寬廣。

北捷車輛處大修場場長黃智輝表示，改裝上線列車，最困難的地方在於受限車廂內原有配置，需要配合原有座椅底座位置，同時還要兼顧車體結構因素，工程項目繁瑣。

為讓更多旅客感受新座椅的舒適度，即日起同步在文湖線南港展覽館站大廳，展示改裝前、後座椅的不同，並開放旅客試坐體驗，預計展出1個月。（編輯：陳政一）1090224